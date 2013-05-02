中国资管：上周439款银行理财产品发行，一年期以上收益率降70基点

路透北京5月2日 - 西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理财周报显示，上周（4月20日-4月26日）49家银行共发行了439款理财产品，发行银行数较上期报告减少4家，产品发行量增加51款。

按照期限分类后发现，一年期以上产品的平均收益率也大幅下降了70个基点。但人民币债券和货币市场类产品不同期限的收益率并未有明显下滑。

上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共164款，市场占比为37.36%；非保本型理财产品共275款，市场占比为62.64%，非保本占比继续下降。

中国银监会3月底发文要求规范商业银行理财产品所有非标准化债权类投资，并要求商业银行理财资金投资非标准化债权资产的比例不得高于35%。 该文件在业界反响很大，认为该文件旨在规范银行理财业务发展，限制风险较高的“非标债权”类投资的过快增长。

非标债权类主要集中在非保本理财中，而且尤其以投资方向约束小的“其他类理财产品”居多。所以，非保本理财产品的占比以及其他类理财产品占比在下降。

上周银行理财产品发行情况概览：

类别 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

人民币债券和货币市场类 206款 +36款 4.10% +3个基点

外币债券和货币市场类 14款 +2款 1.34 -40个基点

结构性理财产品 15款 -3款 4.84% -42个基点

其他类理财产品 204款 +19款 -- --

其他类理财产品市场占比下滑至46.47%。

上周理财产品的期限和预期收益率情况：

期限 发行数 环比变化 平均预期收益率 环比变化

1个月（含）以下 23款 +5款 3.46% +16个基点

1个月至3个月（含） 259款 +57款 4.07% -1个基点

3个月至6个月（含） 103款 +4款 4.27% -8个基点

6个月至1年（含） 49款 -15款 4.31% -29个基点

1年以上 5款 +1款 4.85% -70个基点

其中上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布情况如下：

期限 产品数量（款） 占比 平均预期年收益率 上一个报告期收益率

1个月以下 14 6.80% 3.55% 3.43%

1个月至3个月 136 66.02% 4.01% 3.91%

3个月至6个月 44 21.36% 4.37% 4.36%

6个月至1年 10 4.85% 4.64% 4.58%

1年以上 2 0.97% 4.85% 4.85%

**一款结构性产品未实现预期最高收益率**

研究所监测数据显示，有750款产品到期，其中有185款产品公布了到期收益率，除了有1款挂钩指数型基金的结构性产品到期未实现最高预期收益率外，其余公布了到期收益率的产品均实现最高预期收益率。

上周到期理财产品的投资对象多为债券和货币市场工具类，以及包含债券类或结构类的组合。债券和货币市场工具类377款，结构类45款，除了有1款结构性产品未实现最高预期收益率外，其余所有公布了到期收益率的两类产品均实现了最高预期收益率。其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.36%，较上期报告上升11个基点；外币债券类产品平均到期收益率为2.42%，较上期报告上升6个基点。

上周到期收益率达到5.00%及以上的产品有29款，除了2款澳元和1款美元产品外，其余产品均为人民币产品。