路透基点：来宝集团20亿美元再融资贷款案获得逾20家银行参贷承诺

路透香港5月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，来宝集团20亿美元循环信贷已获逾20家银行的承诺。

该交易包括一笔10亿美元364天期贷款和两笔5亿美元三年期贷款，于3月初启动一般银团分销，回复截止日期为5月6日。

和之前的报导一样，364天期贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，承诺费为贷款利率的30%。两笔5亿美元的三年期贷款利率为较LIBOR加码190个基点，承诺费为贷款利率的35%。

其中一笔5亿美元三年期贷款可能不会提取，且只会有21家牵头行兼簿记行加入。这21家分别是：荷兰银行、中国农业银行、澳新银行、美银美林、三菱东京日联银行、花旗集团、德国商业银行、星展银行、高盛、汇丰控股、中国工商银行伦敦分行、荷兰安智银行、摩根大通、Lloyds TSB Bank、澳洲国民银行、Natixis、苏格兰皇家银行、荷兰合作银行、法国兴业银行、渣打银行和新加坡大华银行。

对于364天期和三年期贷款，承贷不少于7,000万美元的银行获牵头行头衔，可分别获165个基点和240个基点的综合收益。

该贷款将用于为今年到期的约26亿美元贷款提供再融资。