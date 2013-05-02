路透基点：来宝集团20亿美元再融资贷款案获得逾20家银行参贷承诺

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透香港5月2日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，来宝集团20亿美元循环信贷已获逾20家银行的承诺。
该交易包括一笔10亿美元364天期贷款和两笔5亿美元三年期贷款，于3月初启动一般银团分销，回复截止日期为5月6日。
和之前的报导一样，364天期贷款的利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码120个基点，承诺费为贷款利率的30%。两笔5亿美元的三年期贷款利率为较LIBOR加码190个基点，承诺费为贷款利率的35%。
其中一笔5亿美元三年期贷款可能不会提取，且只会有21家牵头行兼簿记行加入。这21家分别是：荷兰银行、中国农业银行、澳新银行、美银美林、三菱东京日联银行、花旗集团、德国商业银行、星展银行、高盛、汇丰控股、中国工商银行伦敦分行、荷兰安智银行、摩根大通、Lloyds TSB Bank、澳洲国民银行、Natixis、苏格兰皇家银行、荷兰合作银行、法国兴业银行、渣打银行和新加坡大华银行。
对于364天期和三年期贷款，承贷不少于7,000万美元的银行获牵头行头衔，可分别获165个基点和240个基点的综合收益。
该贷款将用于为今年到期的约26亿美元贷款提供再融资。
来宝集团在2012年5月确定将24亿美元循环信贷分为一笔9.73亿美元364天期贷款、一笔1.59亿欧元(2.10亿美元)364天期贷款、一笔9.92亿美元三年期贷款和一笔1.55亿欧元三年期贷款。364天期贷款利率为较LIBOR加码130基点，三年期贷款利率为较LIBOR加码220个基点。(完)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
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