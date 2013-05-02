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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 12:01 BJT

东京汇市：欧元在欧洲央行会议前下跌，兑美元脱离两个月高点

纽约        当日       今年来      2012年
                                  最新报价    上收市价     涨跌%       涨跌%       收市价
                                                                                      
 欧元/美元                           1.3165      1.3177       -0.09       -0.22      1.3194
 美元/日圆                            97.36       97.38       -0.02      +12.24       86.74
 欧元/日圆                           128.17      128.32       -0.12      +11.98      114.46
 美元/瑞郎                           0.9280      0.9271       +0.10       +1.37      0.9155
 英镑/美元                           1.5542      1.5552       -0.06       -4.36      1.6251
 美元/加元                           1.0082      1.0083       -0.01       +1.62      0.9921
 澳元/美元                           1.0243      1.0276       -0.32       -1.44      1.0393
 新西兰元/美元                       0.8489      0.8493       -0.05       +2.49      0.8283
 澳元/日圆                           99.740     100.070       -0.33      +10.66      90.130
 新西兰元/日圆                       82.650      82.700       -0.06      -41.31     140.820
 英镑/日圆                           151.32      151.45       -0.09       +7.46      140.82
 澳元/新西兰元                       1.2059      1.2085       -0.22       -3.84      1.2540
                                                                                           
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计
 算。
 (完)
  
          
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 (编译 王丽鑫; 审校 李婷仪)

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