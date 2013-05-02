中国资管：上周35款集合信托产品发行，贷款类继续主流

路透北京5月2日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（4月20-26日）共有21家信托公司发行了35款集合信托产品，发行量环比减少11款，降幅为23.91%。

35款新发行产品中，有34款公布了募集规模，平均计划募集规模为3.60亿元，环比增加1.45亿元，增幅为67.62%。按平均规模测算，上周发行的信托产品总计划募集规模为126.03亿元，环比增加27.21亿元，增幅为27.54%。

上周募集规模最大的是新时代信托发行的--恒新24号集合资金信托计划，募集规模都为50.00亿元，该产品预期收益率为6.20%。

从资金运用方式来看，贷款运用类产品发行了11款，继续上周优势，居首位；权益投资类、组合运用类、债权投资类和其他类的产品分别为9款、6款、5款和2款；股权投资类和证券投资类各发行了1款。

从期限上看，33款新发产品均公布了期限，平均期限为23.82个月，环比减少1.94个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 8款 8.70% -0.09个百分点

18个月期 3款 10.00% +0.40个百分点

24个月期 16款 9.90% -0.04个百分点

36个月期 3款 10.43% -0.27个百分点

**信托市场一周动态：开放式信托的创新**

今年以来，开放式信托发行明显增多。

通过分期发行，集合信托顺利突破期限限制；倚仗非标准化债权资产的投资标的，开放式信托在收益率上相比银行理财、理财基金等则具有明显优势。

短期理财市场历来不是信托的主战场。根据《信托公司集合资金信托计划管理办法》，信托计划设立的条件之一，是期限不少于一年。因此目前市场上普遍存在的集合信托产品，期限大多集中在2年左右。

最初突破期限限制的，是上海信托在2006年创新推出的现金管理类信托产品“现金丰利集合信托计划”，这也是集合信托最早的开放式产品。该产品的投资范围以各类债券、货币基金、流动资金贷款、信托计划为主，在期限设置上允许投资者在任意工作日申购赎回，且加入、追加、退出均不收手续费，加入及追加实行T日计算收益，赎回资金T+1划付。

此后，陆续有华宝信托、中信信托等推出现金管理类信托产品，虽在开放期设置、资金划付方面略有不同，但都有一个共同特点，即走的是基金化路线。产品整体存续期可能是10年、20年，但由于设置了开放期，对投资者来说也就突破了“一年”的时间期限。

该类产品在收益率上相比货币基金、债券基金在收益上具有明显优势，相比短期理财基金、银行理财产品又在流动性上更胜一筹。

**成立集合信托产品38款，单只最大规模8亿元**

上周共有23家信托公司成立了38款集合信托产品，成立数量环比增加4款，增幅为11.76%。其中，兴业信托成立了4款，成立数量居首位。

其中19款产品公布了成立规模，平均成立规模为2.37亿元，与上周增加0.53亿元，增幅为28.65%。按平均规模测算，本周成立的信托产品总成立规模为90.22亿元，环比增加27.47亿元，增幅为43.79%。

兴业信托成立的绿地能源集团有限公司贷款信托计划，募集资金规模最大，为8.0976亿元。

上周共有17款新成立产品公布了期限，平均期限为27.18个月，环比增加3.18个月。同时，有15款新成立产品公布了预期收益率，平均预期收益率为8.88%。