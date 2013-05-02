路透基点：禹洲地产签订三年期贷款协议，总金额相当于1.02亿美元

意大利金融：银行业者Veneto Banca亏损严重，等待欧盟批准国家救助

路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。