路透基点：禹洲地产签订三年期贷款协议，总金额相当于1.02亿美元

企业并购：希腊国家银行旗下保险事业收到四个买家的收购报价--消息
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透香港5月2日 - 汤森路透旗下基点报导，公司消息人士称，在香港上市的地产开发商禹洲地产于4月30日签订金额相当于1.02亿美元的三年期融资协议。
该协议包括5.21亿港元和3,500万美元两笔贷款。
汇丰控股担任唯一牵头行兼簿记行，东亚银行、大丰银行、广发银行澳门分行、恒生银行和澳门国际银行为安排行。
这项贷款利率较香港银行同业拆息(HIBOR)加码575个基点。
贷款用途为再融资和补充运营资本。
禹洲地产总部位于福建，2012年总利润为15.43亿元人民币(2,500万美元)。截至去年底，公司总资产共计223亿元，负债75.1亿元。(完)
路透雅典4月4日 - 一名熟知交易内容的银行界消息人士周二向路透表示，有四个投资人提交了约束性收购报价，收购希腊国家银行(National Bank of Greece)旗下保险事业National Insurance的多数股权。
路透米兰/布鲁塞尔4月3日 - 意大利银行业者Veneto Banca周一公布严重亏损，而且客户存款下降，凸显其所处的困境，该银行正寻求欧盟批准其与另一银行Popolare di Vicenza要求的国家救助。
路透伦敦4月4日 - 意大利公债周二表现优于其他欧元区公债，因欧盟执委会一位发言人在周一稍晚称，对于意大利两家处于困境中的银行业者，可能会有救助方案。