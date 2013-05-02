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债券 | 2013年 5月 2日 星期四 12:10 BJT

路透基点：禹洲地产签订三年期贷款协议，总金额相当于1.02亿美元

路透香港5月2日 - 汤森路透旗下基点报导，公司消息人士称，在香港上市的地产开发商禹洲地产于4月30日签订金额相当于1.02亿美元的三年期融资协议。

该协议包括5.21亿港元和3,500万美元两笔贷款。

汇丰控股担任唯一牵头行兼簿记行，东亚银行、大丰银行、广发银行澳门分行、恒生银行和澳门国际银行为安排行。

这项贷款利率较香港银行同业拆息(HIBOR)加码575个基点。

贷款用途为再融资和补充运营资本。

禹洲地产总部位于福建，2012年总利润为15.43亿元人民币(2,500万美元)。截至去年底，公司总资产共计223亿元，负债75.1亿元。(完)

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