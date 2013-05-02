《中国企业债发行日程表》--5月2日

欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 ) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== *红河州公路开 5 7 区间6.00%-6.80% AA 5/6-5/10 国信证券 发经营公司 （第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== *哈尔滨水 15 7 区间5.70%-6.50% AA+ 5/6-5/10 国信证券 务投资公司 （第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 晋江城投 16 7 6.35% AA 4/26-5/3 兴业证券 开发公司 （第3-7年末每年偿还20%本金/晋江能源投资有限公司提供担保) 国开证券 =================================================================================== 天津滨海 5.5 7 6.79% AA 4/26-5/3 渤海证券 发展投资 （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/ 天津市政建设集团提供担保) =================================================================================== 重庆大足国资 12 7 6.75% AA 4/26-5/3 广州证券 经营管理集团 （第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 重庆双桥经开 10 7 6.75% AA 4/26-5/3 华林证券 投资集团 （第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 金坛市建设 10 7 6.38% AA 4/26-5/3 国信证券 资产经营公司 （第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 绥芬河海融 10 7 6.60% AA- 4/28-5/3 齐鲁证券 城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权提供担保) =================================================================================== 天津泰达 12 7 6.89% AA- 4/27-5/6 渤海证券 建设集团 (第3-7年末每年偿还20%本金/由天津泰达投资控股有限公司提供担保) =================================================================================== 重庆市南发 18 7 6.43% AA 4/27-5/7 广州证券 城建发展 (第3-7年末每年偿还20%本金) =================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) ====================================================================================== 无 ====================================================================================== 以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) =================================================================================== 无 =================================================================================== 注:*表示新增.(完) (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)