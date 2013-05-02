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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 17:15 BJT

《中国企业债发行日程表》--5月2日

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以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司:    

发债主体   拟发规模   期限        年利率      主体评级      发行时间     主承销商
         (亿元人民币) (年) 
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*红河州公路开  5        7    区间6.00%-6.80%     AA          5/6-5/10      国信证券
发经营公司  （第3-7年末每年偿还20%本金)
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*哈尔滨水     15        7    区间5.70%-6.50%     AA+         5/6-5/10      国信证券
务投资公司  （第3-7年末每年偿还20%本金)                            
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晋江城投      16        7        6.35%           AA         4/26-5/3       兴业证券
开发公司    （第3-7年末每年偿还20%本金/晋江能源投资有限公司提供担保)       国开证券
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天津滨海      5.5       7        6.79%           AA         4/26-5/3       渤海证券
发展投资    （附第5年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权/
             天津市政建设集团提供担保)      
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重庆大足国资  12        7        6.75%           AA         4/26-5/3       广州证券
经营管理集团 （第3-7年末每年偿还20%本金)      
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重庆双桥经开  10        7        6.75%           AA         4/26-5/3       华林证券
投资集团     （第3-7年末每年偿还20%本金)      
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金坛市建设    10        7        6.38%           AA         4/26-5/3       国信证券
资产经营公司 （第3-7年末每年偿还20%本金)     
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绥芬河海融    10        7         6.60%          AA-        4/28-5/3      齐鲁证券
城市建设投资 (第3-7年末每年偿还20%本金/以自有土地使用权提供担保)     
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天津泰达      12        7         6.89%          AA-        4/27-5/6      渤海证券
建设集团     (第3-7年末每年偿还20%本金/由天津泰达投资控股有限公司提供担保)      
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重庆市南发    18        7         6.43%          AA         4/27-5/7       广州证券
城建发展     (第3-7年末每年偿还20%本金)        
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以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司:

发债主体        拟发规模    期限       年利率       债项评级    发行时间     主承销商
              (亿元人民币)  (年)
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无
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以下为申请发行小微企业扶持债券并已获发债额度的公司:  
    
发债主体     拟发规模    期限       年利率       主体评级    发行时间     主承销商
            (亿元人民币)  (年)
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 无
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注:*表示新增.(完)

 (整理 康熙泽；审校 曹巍浩)

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