中国债市：利率互换普降且长端领先，受外围市场及中国经济复苏缓慢影响

路透上海5月2日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周四普降且长端跌幅领先，因受外围市场走势，以及对中国经济缓慢复苏忧虑等影响。

不过交易员指出，今年以来，不同时期机构对经济增长和通胀关注重点也在发生变化，不排除近期市场对中国经济悲观预期反应过度。因此未来IRS虽有继续下行可能，但操作仍需谨慎。

华南一银行交易员称，今日IRS的明显下行，应该主要还是外围市场“受(境外)nd的影响比较明显，早盘在offer的也主要是外资。”

美国股市周三大幅走低，因最新出炉的经济数据延续近期数据直指经济成长乏力的疲势，且经济寒暑表企业营收令人失望。此外，铜和原油期货亦出现较大跌幅，原油期货盘中一度下跌逾3美元，布兰特原油期货收在100美元之下。

北京一银行交易员补充说，今日主要期限IRS跌幅在4-7个基点(bp)间，其中五年跌幅居前。他并认为，与现券市场不同，IRS更多体现预期。今日汇丰PMI数据不佳，更印证一季度以来经济增长弱势，因此看淡中国经济亦应也是助力IRS下行因素之一。

汇丰中国4月制造业PMI回落且略逊于初值，新出口订单、就业等分项指数降至萎缩区域，通胀指标则大幅下滑，呈现与官方PMI相似的走势，也反映出中国经济复苏的脆弱性。 数据公布后，银行间现券市场反应平淡，收益率总体变化不大，仅部分中长利率债收益率微幅下行。

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年 ------------------------------------------------------------------------------------- 周四 3.1580/3.2680 3.1625/3.2483 3.2883/3.3700 3.3983/3.4817 3.3970/3.6670 上周日 3.2400/3.3540 3.2113/3.2950 3.3400/3.4250 3.4688/3.5625 3.4600/3.7920 ------------------------------------------------------------------------------------- 变动 -0.0820/-0.0860 -0.0488/-0.0467 -0.0517/-0.0550 -0.0705/-0.0808 -0.0630/-0.125

注: 以上数据均为按季度计算报价，因五一劳动节假期，银行间债市周一至周一休市，最近一个交易日为上周日(28日)。

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换。债务人通过利率掉期，将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务，或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作，利率互换不涉及债务本金的交换。