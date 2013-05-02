《汇市简讯》英镑兑日圆牢固守卫151水准

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
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* 151日圆从4月初以来一直是重要拐点
* 英镑近期拉回，但多头顽强守住151日圆区域
* 空头未能打压英镑跌破并守在151下方，预示未来会重新上涨
* 下一波涨势可能会测试2009年高点163
* 近几周来在78.6%费波纳奇回档位的整固--即将结束？
* 技术图表(link.reuters.com/nyr77t)。(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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