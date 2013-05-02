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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 12:23 BJT

《汇市简讯》英镑兑日圆牢固守卫151水准

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* 151日圆从4月初以来一直是重要拐点

* 英镑近期拉回，但多头顽强守住151日圆区域

* 空头未能打压英镑跌破并守在151下方，预示未来会重新上涨

* 下一波涨势可能会测试2009年高点163

* 近几周来在78.6%费波纳奇回档位的整固--即将结束？

* 技术图表(link.reuters.com/nyr77t)。(完) (编译 隋芬; 审校 张涛)

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