台湾货币市场：短率稳于低位，外资汇入令期底资金更滥

* 短率仍稳在低位

* 外资汇入令期底资金更滥

* 银行积极消化短钱

记者 詹静宜

路透台北5月2日 - 台湾银行间短率周四稳于低位。资金调度人士认为，近期外资汇入，本提存期底资金仍明显偏滥，银行间普遍积极消化积数，令提存期底短率续处低位。

银行资金调度人士指出，由于整体市场资金本已宽裕，加以央行刻意维持适度宽松及外资汇入，皆促使本提存期底累积超额准备已突破八千亿台币，目前大多数银行间皆勤于承作短期拆借及购买短票以去化短钱，令短率在期存期底依旧处在低位。

“一早就电话来要拆出的!利率都很好议!”一位本地拆入银行资金调度人士说。

市场人士指出，眼见累积超额准备数持续扩大，但部分大型银行操作仍偏向保守，短钱资金去化管道有限，市场普遍以短期资金拆借为主，改以投资用途的资金仍是少数。

本地时间12:30时，台湾金融市场动态：

**台币兑美元午盘收升9.1分报29.525。因美联储(FED)维持宽松货币政策令美元全线疲软，韩元走升，也令台币跟涨。

**台股 午间上涨0.47%，报8,131.92点；成交量 报666.58亿台币。

**银行间隔夜拆款加权平均利率 报0.388%，上日收报0.385%。今日区间暂在0.385-0.390%，上日在0.295-0.410%；一周拆款利率暂在0.388-0.425%，上日收在0.35-0.43%。

**短票利率持稳既有区间**

在短票市场方面，大型票券商表示，周四、五发票量持平偏多，而现正值月初企业及法人资金略有回笼，加以期底银行为消化积数，买盘表现强劲、市场交易热络，但大多数客户对0.70%仍有所坚持，期底短票利率大致维持在既有区间。

票券商与银行承作两周内到期短票主要成交在0.69%，30天短票利率主要成交主要在0.70%，少数成交在0.69%，与上日相似。法人端30天短票利率约在0.70-0.71%，均与上日相同。

今日央行存单到期2,701.1亿台币，发行金额待稍晚央行公布。

本周余日央行存单到期金额为周五107亿台币。另周四有一期28天期国库券发行，金额150亿。

拆款中心资料 显示，修正后周二超额准备为1,301亿台币；累计超额准备为8,011亿台币，加计前期1%的超额准备为8,526亿台币。

**RP利率向低档靠拢**

台湾公债与公司债附买回(RP)成交利率向区间低档靠拢，受央行持续适度宽松政策的带动，周二该有的月底紧缩效应没有出现，为去化资金，银行与投信在当天下午即预框今日的公司债筹码，由于新券仍相当稀缺，因此仍以到期续做为主。

一中型票券商调度人士称，客户在劳动节前夕即打电话来要券，这情形在月底相当少见。因此今日将公司债RP的续作利率向下开低1个基点，报在0.72%，“客户没有抵抗。”

另一证券商调度人士则指出，央行没有加大冲销动作，再加上近期台币升值，让市场资金泛滥。不过基于维系客户关系，并未将RP利率进一步下调，仍持稳在既有区间。

证券商的公债10天期附买回利率主要成交区间持稳在0.67-0.68%，同上日；一个月期公司债RP利率主要交投区间则在0.76-0.77%，部分低至0.75%。

大型票券商的短天期公债附买回利率成交区间在0.60-0.61%；一个月公司债RP利率交投区间则在0.68-0.70%，与上日同。