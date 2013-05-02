全球贵金属：5月1日SPDR黄金持仓量下降，iShares白银持仓量持平

投行观点：Ringcentral目标价从29美元上调至32--Oppenheimer
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
路透5月2日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三的黄金持仓量较周二下降0.31%，而同期全球最大白银ETF--iShares Silver Trust 的白银持仓量持平。
以下为两支ETF的持仓量及变化情况：
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 34,569,727.0 5月1日 34,676,103.3 4月30日 -106,376.3 -0.31%
iShares 336,055,837.0 5月1日 336,055,837.0 4月30日 0.0 0.00%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据，请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容，请点击(link.reuters.com/wux96h)。 (完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 蔡美珍; 审校 张荻)
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。