意大利数据：4月制造业PMI升至45.5，产业活动连续第21个月萎缩

4月Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)升至45.5，上月为44.5。4月指数高于路透调查分析师预估均值44.8，但仍低于荣枯分界线50。

4月产出下滑速度较上月放缓，就业岗位减少速度为9月以来最慢。

新订单快速下滑，分项指数仅略高于3月创下的10个月低点。制造业者表示订单快速下滑是因为国内需求疲软。

Markit指出，4月投入价格连续第二个月下跌，且下跌速度加大，该分项指数跌至近四年最低。(完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华/张涛)