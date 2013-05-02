意大利数据：4月制造业PMI升至45.5，产业活动连续第21个月萎缩

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
4月Markit/ADACI采购经理人指数(PMI)升至45.5，上月为44.5。4月指数高于路透调查分析师预估均值44.8，但仍低于荣枯分界线50。
4月产出下滑速度较上月放缓，就业岗位减少速度为9月以来最慢。
新订单快速下滑，分项指数仅略高于3月创下的10个月低点。制造业者表示订单快速下滑是因为国内需求疲软。
Markit指出，4月投入价格连续第二个月下跌，且下跌速度加大，该分项指数跌至近四年最低。(完) (编译 蔡美珍; 审校 田建华/张涛)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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