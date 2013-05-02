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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 16:03 BJT

法国数据：4月制造业活动继续下滑，新订单疲软--PMI调查

“产量、新订单及就业更进一步下滑，延续近几个月我们所见到的趋势，严酷地凸显出企业所面临的逆境，”Markit资深分析师Jack Kennedy说。

参与调查的受访者称，相较于整体订单，出口新订单下滑程度小得多，显示国内需求不振令制造业活动承压。

Kennedy说，企业认为投入价格下滑，这要感谢许多原物料价格下跌，可望对企业微弱的利润有所帮助。(完)

(编译 隋芬/李婷仪 审校 高琦)

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