法国数据：4月制造业活动继续下滑，新订单疲软--PMI调查

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
“产量、新订单及就业更进一步下滑，延续近几个月我们所见到的趋势，严酷地凸显出企业所面临的逆境，”Markit资深分析师Jack Kennedy说。
参与调查的受访者称，相较于整体订单，出口新订单下滑程度小得多，显示国内需求不振令制造业活动承压。
Kennedy说，企业认为投入价格下滑，这要感谢许多原物料价格下跌，可望对企业微弱的利润有所帮助。(完)
(编译 隋芬/李婷仪 审校 高琦)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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