国际油市：布兰特原油接近每桶100美元，因全球经济前景不佳制约升势

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
该数据触发大宗商品价格在5月首个交易日下跌，不过美联储承诺将维持货币刺激计划不变提供了一些支撑。
0441GMT时，布兰特原油期货小涨0.15美元，至每桶100.10美元，之前曾触及低点99.51，接近昨日低点98.76。该合约周三跌逾2%。
美国原油期货上涨0.10美元，报每桶91.13美元，连续第三个交易日下跌，因美国原油库存上升。
能源资料协会(EIA)数据显示，美国原油库存在4月26日止当周增加670万桶，至3.953亿桶纪录高位，远超100万桶的增幅预估。
“完全要看需求面怎样。我们现在供应过剩，因为消费水平还没回升。人们假设的是到了这个时候需求增速本应该更强的。”休士顿Oil Outlook and Opinions总裁Carl Larry称。
“经济数据不佳和最近库存上升将继续打压价格。”
美国供应管理协会周三公布，4月制造业采购经理人指数(PMI)从51.3降至50.7，就业分项指数从54.2降至50.2。
中国4月官方PMI从3月的11个月高位50.9降至50.6。分析师预估为51.0。
“当你看这些数据的时候都是显示增长的，而且与欧洲情况相比确实更好，”Larry称，“但市场还是变得紧张，因为预期这个时候这些经济体应该增长得更快些。”
下一步市场将关注美国周五公布的非农就业报告。
Larry称：“如果结果糟糕，可以预计美联储或美国总统出来谈论美国经济增长稳定性。”(完)
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(编译 石冠兰/程琳; 审校 孙茉莉/张明钧)
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路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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