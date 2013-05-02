国际油市：布兰特原油接近每桶100美元，因全球经济前景不佳制约升势

该数据触发大宗商品价格在5月首个交易日下跌，不过美联储承诺将维持货币刺激计划不变提供了一些支撑。

0441GMT时，布兰特原油期货小涨0.15美元，至每桶100.10美元，之前曾触及低点99.51，接近昨日低点98.76。该合约周三跌逾2%。

美国原油期货上涨0.10美元，报每桶91.13美元，连续第三个交易日下跌，因美国原油库存上升。

能源资料协会(EIA)数据显示，美国原油库存在4月26日止当周增加670万桶，至3.953亿桶纪录高位，远超100万桶的增幅预估。

“完全要看需求面怎样。我们现在供应过剩，因为消费水平还没回升。人们假设的是到了这个时候需求增速本应该更强的。”休士顿Oil Outlook and Opinions总裁Carl Larry称。

“经济数据不佳和最近库存上升将继续打压价格。”

美国供应管理协会周三公布，4月制造业采购经理人指数(PMI)从51.3降至50.7，就业分项指数从54.2降至50.2。

中国4月官方PMI从3月的11个月高位50.9降至50.6。分析师预估为51.0。

“当你看这些数据的时候都是显示增长的，而且与欧洲情况相比确实更好，”Larry称，“但市场还是变得紧张，因为预期这个时候这些经济体应该增长得更快些。”

下一步市场将关注美国周五公布的非农就业报告。

Larry称：“如果结果糟糕，可以预计美联储或美国总统出来谈论美国经济增长稳定性。”(完)

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