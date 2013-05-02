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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 16:09 BJT

德国数据：4月制造业PMI降至48.1，连续第二个月低于50

“出口需求趋弱，且欧元区内企业信心不振，使德国制造业产出在4月重回萎缩，”Markit资深经济分析师Tim Moore称。

“新订单数量进一步下滑，企业再度裁减工作，最新调查结果意味着制造业第二季处境艰难，”他指出。

调查显示，4月制造业产出为今年首次下滑，因企业订单低迷，而未交货订单为1月以来首次下跌。

海外新订单下跌速度为今年以来最快，受访者指出，欧元区需求趋弱，新兴市场需求虽升高，也无法弥补。(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)

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