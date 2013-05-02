德国数据：4月制造业PMI降至48.1，连续第二个月低于50

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
“出口需求趋弱，且欧元区内企业信心不振，使德国制造业产出在4月重回萎缩，”Markit资深经济分析师Tim Moore称。
“新订单数量进一步下滑，企业再度裁减工作，最新调查结果意味着制造业第二季处境艰难，”他指出。
调查显示，4月制造业产出为今年首次下滑，因企业订单低迷，而未交货订单为1月以来首次下跌。
海外新订单下跌速度为今年以来最快，受访者指出，欧元区需求趋弱，新兴市场需求虽升高，也无法弥补。(完) (编译 蔡美珍; 审校 高琦)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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