德国数据：4月制造业PMI降至48.1，连续第二个月低于50

“出口需求趋弱，且欧元区内企业信心不振，使德国制造业产出在4月重回萎缩，”Markit资深经济分析师Tim Moore称。

“新订单数量进一步下滑，企业再度裁减工作，最新调查结果意味着制造业第二季处境艰难，”他指出。

调查显示，4月制造业产出为今年首次下滑，因企业订单低迷，而未交货订单为1月以来首次下跌。