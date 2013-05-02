日本个股：债权银行考虑提供夏普1,000亿日圆信用额度--日经新闻

路透东京5月2日 - 日本经济新闻报导，瑞穗实业银行及三菱东京日联银行正在考虑为夏普(Sharp) 提供约1,000亿日圆(10亿美元)信用额度，协助夏普偿还即将到期的债券。

报导称，这两家银行即将为夏普提供一笔信用额度，确保夏普能够支应9月到期的约2,000亿日圆可转换债券赎回要求。

此外，在夏普6月到期的抵押放款之中，银行将给予3,600亿日圆的展期。报导称，这笔新的放款将使两家银行提供夏普的信贷总额达到8,000亿日圆左右。

两位知情消息人士周三向路透表示，夏普2012/13财年净损金额将高于原先预估，部分是因为旗下几家工厂产量偏低，迫使公司对过剩产能认列减损。