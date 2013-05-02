日本个股：债权银行考虑提供夏普1,000亿日圆信用额度--日经新闻

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透东京5月2日 - 日本经济新闻报导，瑞穗实业银行及三菱东京日联银行正在考虑为夏普(Sharp) 提供约1,000亿日圆(10亿美元)信用额度，协助夏普偿还即将到期的债券。
报导称，这两家银行即将为夏普提供一笔信用额度，确保夏普能够支应9月到期的约2,000亿日圆可转换债券赎回要求。
此外，在夏普6月到期的抵押放款之中，银行将给予3,600亿日圆的展期。报导称，这笔新的放款将使两家银行提供夏普的信贷总额达到8,000亿日圆左右。
两位知情消息人士周三向路透表示，夏普2012/13财年净损金额将高于原先预估，部分是因为旗下几家工厂产量偏低，迫使公司对过剩产能认列减损。
瑞穗已宣布，准备安排集团高层主管出任夏普董事或类似职位。日经新闻称，三菱东京日联银行亦决定跟进，将指派擅长企业改造及投资的前高层主管进驻夏普。(完) (编译 蔡美珍; 审校 艾茂林)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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