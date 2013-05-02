欧股业绩：西门子对前景看法转趋保守，因产业需求仍疲弱

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透法兰克福5月2日 - 德国工业巨擘西门子 对全年前景看法转为保守，因工业部门需求疲弱，而各种专案费用令其季度获利承压。
这家工程集团公司表示，目前预期持续营运部门净利将达到预估区间45-50亿欧元(59-66亿美元)的低端。
该公司并指出，目前预估全年营收将温和下滑，先前的预估则为相对稳定。
在3月止的第二财季中，西门子持续营运部门录得9.82亿欧元的净利，低于市场预估的11.0亿欧元。(完)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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