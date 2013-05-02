欧股业绩：西门子对前景看法转趋保守，因产业需求仍疲弱

路透法兰克福5月2日 - 德国工业巨擘西门子 对全年前景看法转为保守，因工业部门需求疲弱，而各种专案费用令其季度获利承压。

这家工程集团公司表示，目前预期持续营运部门净利将达到预估区间45-50亿欧元(59-66亿美元)的低端。

该公司并指出，目前预估全年营收将温和下滑，先前的预估则为相对稳定。