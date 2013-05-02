欧股业绩：瑞士再保险第一季净利跳增21%，因再保业务表现强劲

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透苏黎世5月2日 - 瑞士再保险 公布第一季强劲业绩，因再保及企业业务带动第一季净利跳增21%，远超分析师预估。
该公司第一季净利达14亿美元，大幅领先路透分析师平均预估的10.54亿美元。
瑞士再保险表示可望达成2011-15财务目标，并已做好因应经济情势不确定性的准备。
该公司2月公布2012年财报时，即表示其产险及事故理赔业务今年料有不错的开端。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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