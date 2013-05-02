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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 13:37 BJT

欧股业绩：瑞士再保险第一季净利跳增21%，因再保业务表现强劲

路透苏黎世5月2日 - 瑞士再保险 公布第一季强劲业绩，因再保及企业业务带动第一季净利跳增21%，远超分析师预估。

该公司第一季净利达14亿美元，大幅领先路透分析师平均预估的10.54亿美元。

瑞士再保险表示可望达成2011-15财务目标，并已做好因应经济情势不确定性的准备。

该公司2月公布2012年财报时，即表示其产险及事故理赔业务今年料有不错的开端。(完) (编译 李婷仪 审校 艾茂林)

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