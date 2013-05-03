《交易视点》中国流动性流指标与经济相关性并未失效--中信证券

路透北京5月3日 - 中国中信证券最新发布的专题分析报告认为，中国一季度数据显示社会融资总规模的大幅增长并未带来经济增速的回升，这并不意味着流动性指标的失效。

社会融资总规模+外汇占款等其他变量后的总体体流动性的变化与经济增长之间的关系并未发生明显的系统性变化。两者之间的短期偏差可能是由于滞后效应、货币流通速度变化等因素造成的。

但随着利率市场化的推进和金融深化，对货币总量控制的有效性也将逐步降低，因而货币政策调控有望更加倚重于价格工具。当然，在宏观审慎的框架下，数量型的政策工具也必不可少。

**金融数据与经济背离**

今年一季度GDP同比增速为7.7%，明显低于8.1%左右的市场一致预期，也低于去年四季度7.9%的增长率，环比增速仅有1.6%，低于去年四季度2%的环比值。经济增长在去年四季度反弹后再度回落，数据公布后市场机构纷纷下调了对今年经济增长的预测值。

尽管事后来看，可以比较容易地将一季度经济增速走低的原因归结为消费需求疲软和企业去库存。

然而，由于一季度社会融资总规模达到了近6.2万亿的历史高点，信贷、信托贷款及企业债券等新增规模均有可观的增长，融资总规模同比增速达到了58.2%，高于去年四季度的33.7%，社会融资总规模的大幅扩张与经济增长的回落之间的反差仍带来较大困惑。

这意味着这一季度的数据显示社会融资总规模的大幅增长并未带来经济增速的回升，各界对这一问题有了足够的关注。

普遍观点认为，总体流动性与经济增长的关系发生了系统性变化，这一变化大致产生于09年大规模的刺激政策后，其潜在的含义是资金的产出效率降低。然而，在经过细致的数据分析后，我们认为，这一结论并不成立。

**流动性指标没有失效**

基于我们的分析，可以得到以下结论：

（1） 尽管社会融资总规模是度量总体流动性的有效指标，但如果简单地用社会融资总规模同比增速来考察总体流动性是否宽松可能会得出错误结论。

我们需要在社会融资总规模的基础上增加外汇占款等其它变量来估算总体流动性存量的变化，以此来衡量总体流动性的变化趋势。

（2） 总体流动性的变化与经济增长之间的关系并未发生明显的系统性变化。两者之间的短期偏差可能是由于滞后效应、货币流通速度变化等因素造成的。

此外，金融危机后，外部失衡的调整引起的外需和内需之间的此消彼长可能在一定程度上改变了两者之间的比例关系，但这种深层次的变化并不意味着货币政策对经济增长的作用在降低。

（3） 从目前来看，在扩展货币口径后，仍然能够观察到总体流动性增速与实体经济增长之间的强相关性。

但随着利率市场化的推进和金融深化，对货币的度量难度将逐渐上升，货币总量控制的有效性也将逐步降低，因而货币政策调控有望更加倚重于价格工具。当然，在宏观审慎的框架下，数量型的政策工具也必不可少。

（4） 短期内，通胀处于相对温和的水平，货币政策仍存在放松的空间，然而，房价是政策放松的最大制约。

权衡来看，总体流动性将维持合理适度增长，因而经济增长也将呈现弱复苏的格局。基数效应将导致二季度GDP同比小幅回升。 (完)