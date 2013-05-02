台湾股市：涨34.85点创14个月收盘新高，友达和台积电跳涨、宏达电挫跌

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透台北5月2日 - 台湾股市周四上涨0.4%，创14个月收盘新高，友达 上涨，该公司稍早公布季度亏损小于预期。
加权股价指数 收高34.85点，报8,128.51点，为2012年3月初以来最高水准。
友达上涨0.4%，群创光电 则攀升2.2%。
台积电 跳升0.9%，至纪录高点。
但宏达电 挫跌2%，此前有媒体报导称，宏达电今年发放的现金股利是该公司在台挂牌上市后的最低水准。
电子类指数 和金融保险类指数 均上涨约0.6%。
初步数据显示，大盘成交值 为867.66亿台币，上交易日为1,003.95亿。(完)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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