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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 13:56 BJT

台湾股市：涨34.85点创14个月收盘新高，友达和台积电跳涨、宏达电挫跌

路透台北5月2日 - 台湾股市周四上涨0.4%，创14个月收盘新高，友达 上涨，该公司稍早公布季度亏损小于预期。

加权股价指数 收高34.85点，报8,128.51点，为2012年3月初以来最高水准。

友达上涨0.4%，群创光电 则攀升2.2%。

台积电 跳升0.9%，至纪录高点。

但宏达电 挫跌2%，此前有媒体报导称，宏达电今年发放的现金股利是该公司在台挂牌上市后的最低水准。

电子类指数 和金融保险类指数 均上涨约0.6%。

初步数据显示，大盘成交值 为867.66亿台币，上交易日为1,003.95亿。(完)

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