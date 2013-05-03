《交易视点》中国信用债逐渐回归基本面主导--中信证券

路透北京5月3日 - 中国中信证券最新发布的信用产品周报认为，债市监管风暴的影响可能将逐渐弱化，市场将逐渐回归正常运行，基本面变化的影响可能趋于主导，未来需要关注宏观政策微调及二季度基本面可能转暖带来的压力。

目前来看，经历了上周后半周收益率的下行之后，信用债收益率及利差水平再度达到历史较低水平，短期内收益率继续下行的空间相对有限，维持震荡的概率较高。

**短券仍有一定配置价值**

受月末时点、财政存款及代持受限等因素冲击，近期市场资金面明显趋紧，资金利率大幅上升，上周1年期AAA和AA短融收益率分别达到4.01%和4.35%左右。

从未来看，一方面我们需要关注5月份财政存款季节性上升的压力以及监管风波继续演进的影响；

另一方面，5-6月央票到期规模的上升以及央行公开市场操作的托底也将对资金面形成一定的利好，资金面短期内可能维持紧平衡的状态。

这对于短融等短端产品来说，较高的信用利差水平以及合理的资金利率保证其仍有一定的配置价值。

**债市监管影响弱化，基本面趋于主导**

上周市场传闻中央结算公司及上清所暂停信托产品、券商资管及基金专户在银行间债券市场开户，上述三类投资者被中央结算公司统计在广义基金类机构中。

2010年以来，此类机构开户数在银行间市场占比较高，此次暂停开户对于市场需求可能有一定负面影响，尤其是对券商资管和基金专户业务的影响较为直接。

但是考虑到商业银行理财可以通过做大原有资产池在很大程度上规避上述限制，而广义基金类机构的需求很大程度上正是缘于理财资金，因此上述政策变动对信用债投资需求的负面冲击也较为有限。

从中票市场的未来趋势看，监管趋严所导致的代持受限、开户限制等因素仍将对市场形成一定的压力，而各类金融机构自查、监管机构核查等工作的展开也意味着此次监管风波仍将持续一段时间。

但在上周市场恐慌逐渐缓和之后，此次风波对于市场的影响可能将逐渐弱化，市场将逐渐回归正常运行，基本面变化的影响可能趋于主导，需要关注宏观政策微调及二季度基本面可能转暖带来的压力。

目前来看，经历了上周后半周收益率的下行之后，信用债收益率及利差水平再度达到历史较低水平，短期内收益率继续下行的空间相对有限，维持震荡的概率较高。

**城投债走势维持震荡**

上周城投债市场同样先跌后涨，周末7年提前还本的中西部地级城投债回落至6.20-6.30%的水平，较前一周下行10BP左右，基本与中票收益率下行幅度相近；

从城投债供给看，上周发改办财金【2013】957号文的公布有利于规范审批流程，城投债供给将逐渐恢复正常；

从未来趋势看，包括去杠杆、监管趋严以及基本面回暖等因素同样可能将对城投债市场形成一定压力，短期内收益率与中票同样维持震荡的可能性较高。

**个券点金**

上周共有81只信用债券公告发行（或即将发行），合计发行量1012.75亿元；

短融和超短融中，我们推荐13渝能源CP001、13义马CP001、13豫投资CP001、13联合水泥CP002、13南方水泥CP002、13魏桥铝电CP002、13苏豪CP002、13浙乌沙CP001等；

中票中，我们推荐13中粮MTN2为B2级别，13京基投MTN1、13抚矿MTN1；

私募票据中，我们推荐13国电集PPN001、13苏交通PPN001、13中铝业PPN001、13苏交通PPN002、13津城建PPN003为C1级别，13中盐PPN002；

企业债和公司债中，我们推荐13泰达建设债.(完)