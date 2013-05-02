欧股业绩：BMW第一季基础获利EBIT下滑4.5%至20亿欧元

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透柏林5月2日 - 德国宝马汽车(BMW) 称第一季集团基础获利下滑至20亿欧元(26.4亿美元)，但跌幅少于分析师预期，核心欧洲市场折扣措施的昂贵代价，加上中国交货情况趋疲，给业绩带来压力。
宝马汽车维持2013年目标不变，汽车销售将挑战新高纪录，集团税前获利齐平去年的历史纪录，主要汽车部门营业利润率8-10%。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选