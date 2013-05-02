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货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 14:12 BJT

欧股业绩：BMW第一季基础获利EBIT下滑4.5%至20亿欧元

路透柏林5月2日 - 德国宝马汽车(BMW) 称第一季集团基础获利下滑至20亿欧元(26.4亿美元)，但跌幅少于分析师预期，核心欧洲市场折扣措施的昂贵代价，加上中国交货情况趋疲，给业绩带来压力。

宝马汽车维持2013年目标不变，汽车销售将挑战新高纪录，集团税前获利齐平去年的历史纪录，主要汽车部门营业利润率8-10%。(完) (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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