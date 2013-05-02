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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 14:15 BJT

东京汇市：欧元兑美元脱离两个月高点，等候欧洲央行会议结果

纽约      当日     今年来    2012年
                             最新报价  上收市价   涨跌%     涨跌%     收市价
                                                                         
 欧元/美元                     1.3176    1.3177     -0.01     -0.14    1.3194
 美元/日圆                      97.26     97.38     -0.12    +12.13     86.74
 欧元/日圆                     128.15    128.32     -0.13    +11.96    114.46
 美元/瑞郎                     0.9277    0.9271     +0.06     +1.33    0.9155
 英镑/美元                     1.5552    1.5552     +0.00     -4.30    1.6251
 美元/加元                     1.0075    1.0083     -0.08     +1.55    0.9921
 澳元/美元                     1.0237    1.0276     -0.38     -1.50    1.0393
 新西兰元/美                   0.8488    0.8493     -0.06     +2.47    0.8283
 元                                                                  
 澳元/日圆                     99.570   100.070     -0.50    +10.47    90.130
 新西兰元/日                   82.550    82.700     -0.18    -41.38   140.820
 圆                                                                  
 英镑/日圆                     151.23    151.45     -0.15     +7.39    140.82
 澳元/新西兰                   1.2053    1.2085     -0.26     -3.88    1.2540
 元                                                                  
                                                                             
 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅
 亦以此为基准计算。
 (完)
      
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 (编译 张明钧; 审校 程琳)

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