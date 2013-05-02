东京汇市：欧元兑美元脱离两个月高点，等候欧洲央行会议结果

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
纽约 当日 今年来 2012年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.3176 1.3177 -0.01 -0.14 1.3194 美元/日圆 97.26 97.38 -0.12 +12.13 86.74 欧元/日圆 128.15 128.32 -0.13 +11.96 114.46 美元/瑞郎 0.9277 0.9271 +0.06 +1.33 0.9155 英镑/美元 1.5552 1.5552 +0.00 -4.30 1.6251 美元/加元 1.0075 1.0083 -0.08 +1.55 0.9921 澳元/美元 1.0237 1.0276 -0.38 -1.50 1.0393 新西兰元/美 0.8488 0.8493 -0.06 +2.47 0.8283 元 澳元/日圆 99.570 100.070 -0.50 +10.47 90.130 新西兰元/日 82.550 82.700 -0.18 -41.38 140.820 圆 英镑/日圆 151.23 151.45 -0.15 +7.39 140.82 澳元/新西兰 1.2053 1.2085 -0.26 -3.88 1.2540 元 附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅 亦以此为基准计算。 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张明钧; 审校 程琳)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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