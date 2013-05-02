东京美债：公债价格上扬，此前美联储重申将持续买债

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
周五将公布美国4月非农就业报告。路透调查得到的分析师预估中值为增加14.5万个就业岗位。
但周三公布的供应管理协会(ISM)采购经理人指数(PMI)显示，美国制造业4月增速放缓。该指数从3月的51.3降至50.7，就业分项指数从54.2降至50.2。
ADP民间就业报告显示，美国民间部门4月增加11.9万个就业岗位，远低于预估的增加15万个。
尽管该数据不太乐观，但一些市场参与者仍警惕出现4月非农就业报告优于预期的可能性。
“非农就业数据有可能优于预期，即便ADP报告疲软--也许不会增加30万，但增加15-20万还是有可能的。”SMBC日兴证券资深市场分析师(山鸟)津洋树说。
“如果是这样，将是明显的卖出(美国公债)信号，”(山鸟)津洋树称。
汇丰中国4月PMI终值从上月的51.6降至50.4，且略低于初值50.5，也支撑了债券需求，打击了股市。
10年期美国公债收益率 跌至1.630%，周三美国尾盘报1.637%。
30年期美国公债收益率 跌至2.830%，纽约尾盘报2.839%。
欧洲央行周四稍晚料将下调指标利率，或为10个月来首见。(完)
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 王冠中/程琳; 审校 张涛/侯向明)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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