东京美债：公债价格上扬，此前美联储重申将持续买债

周五将公布美国4月非农就业报告。路透调查得到的分析师预估中值为增加14.5万个就业岗位。

但周三公布的供应管理协会(ISM)采购经理人指数(PMI)显示，美国制造业4月增速放缓。该指数从3月的51.3降至50.7，就业分项指数从54.2降至50.2。

ADP民间就业报告显示，美国民间部门4月增加11.9万个就业岗位，远低于预估的增加15万个。

尽管该数据不太乐观，但一些市场参与者仍警惕出现4月非农就业报告优于预期的可能性。

“非农就业数据有可能优于预期，即便ADP报告疲软--也许不会增加30万，但增加15-20万还是有可能的。”SMBC日兴证券资深市场分析师(山鸟)津洋树说。

“如果是这样，将是明显的卖出(美国公债)信号，”(山鸟)津洋树称。

汇丰中国4月PMI终值从上月的51.6降至50.4，且略低于初值50.5，也支撑了债券需求，打击了股市。

10年期美国公债收益率 跌至1.630%，周三美国尾盘报1.637%。

30年期美国公债收益率 跌至2.830%，纽约尾盘报2.839%。

欧洲央行周四稍晚料将下调指标利率，或为10个月来首见。(完)

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