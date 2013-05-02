欧元区数据：4月制造业PMI降至四个月最低，支持央行降息预期

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
“毫无制造业将会很快好转并企稳的迹象，这进一步要求决策者需快速采取行动来振兴经济，”Markit的首席经济学家Chris Williamson说。
欧元区4月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)自3月的46.8降至46.7，为四个月最低，但高于初值的46.5。
“欧元区制造业PMI稍高于初值，对于该指数4月进一步下滑几乎没有安慰作用，”Williamson表示。
欧元区4月MARKIT制造业PMI产出分项指数亦自3月的46.7降至46.5，连续第14个月位于50关口下方。
欧元区4月MARKIT制造业PMI新订单分项指数小升至45.4，略高于3月的45.3。(完) (编译 田建华/侯向明; 审校 张涛)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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