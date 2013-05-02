欧元区数据：4月制造业PMI降至四个月最低，支持央行降息预期

“毫无制造业将会很快好转并企稳的迹象，这进一步要求决策者需快速采取行动来振兴经济，”Markit的首席经济学家Chris Williamson说。

欧元区4月MARKIT制造业采购经理人指数(PMI)自3月的46.8降至46.7，为四个月最低，但高于初值的46.5。

“欧元区制造业PMI稍高于初值，对于该指数4月进一步下滑几乎没有安慰作用，”Williamson表示。

欧元区4月MARKIT制造业PMI产出分项指数亦自3月的46.7降至46.5，连续第14个月位于50关口下方。