《汇市简讯》欧洲盘初：开局疲软

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
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* 澳元/美元报1.0239美元，下跌0.41%；美元/日圆报97.285日圆，下跌0.13%；欧元/美元报1.31770美元，下跌0.04%
* 大宗商品走软及股市强弱不均，令澳元/美元承压，下看1.02美元
* 美元/日圆有进一步下跌之虞，停止单聚齐于96.90下方
* 今日重要事件：欧洲各国PMI、欧洲央行会议、美国初请失业金人数、贸易收支(完) (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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