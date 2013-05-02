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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 14:22 BJT

《汇市简讯》欧洲盘初：开局疲软

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* 澳元/美元报1.0239美元，下跌0.41%；美元/日圆报97.285日圆，下跌0.13%；欧元/美元报1.31770美元，下跌0.04%

* 大宗商品走软及股市强弱不均，令澳元/美元承压，下看1.02美元

* 美元/日圆有进一步下跌之虞，停止单聚齐于96.90下方

* 今日重要事件：欧洲各国PMI、欧洲央行会议、美国初请失业金人数、贸易收支(完) (编译 蔡美珍; 审校 张明钧)

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