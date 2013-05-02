香港个股：中海油拟担保子公司发行优先票据，筹资以偿还部分短期贷款

路透香港5月2日 - 中国最大离岸石油及天然气生产商--中国海洋石油有限公司 周四称，该公司拟担保子公司发行优先票据，筹资以偿还部分因收购加拿大Nexen而产生的短期贷款。

中海油在联交所一份声明中称，由子公司CNOOC Finance（2013）发行的票据，销售对象为香港境内及美国境外的其他地方的专业投资者，所得款项净额拟主要用作偿还中海油因收购Nexen而产生的一项60亿美元短期贷款协议项下的部分未偿还贷款。

是次发行的安排行包括中银香港 、中国银行 、中银国际、中金、花旗 、瑞信 美国公司、高盛 等。

今年2月，中海油完成对Nexen价值151亿美元的收购，这是迄今中国企业最大宗海外并购个案。公司首席财务官锺华此前称，预计收购Nexen后的负债比率不高于30%，而债务的实际利率水平保持比较低水平。

国际信贷评级机构穆迪今天亦就CNOOC Finance（2013）拟发行的美元票据给予Aa3优先无担保评级，同时确认中海油的Aa3发行人评级以及由中海油担保子公司发行的债券评级，展望均为稳定，反映出对中海油产量增长以及储量交替均为平稳的预期。

穆迪并指出，中海油的独立信贷实力稳固，然再投资风险较高，且庞大的资本开支计划和海外项目执行风险，令其信贷实力进一步提升空间有限。

受国际油价下跌拖累，中海油股价受压。香港时间14:19，该股跌2.21%，报14.16港元；大市恒生指数 跌0.3%。（完）

浏览中海油其他新闻，请点选〔0883.HK–CMN〕

欲浏览上市公司发布于香港联交所的公告及业绩声明，请点选：(here) (记者 雷美珍；审校 张喜良)