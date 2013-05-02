版本:
中国
货币新闻 | 2013年 5月 2日 星期四 16:14 BJT

表格：LME金属库存最新变化--5月2日

路透伦敦5月2日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨)：
    
     品种        最新库存       变动
      铜          616,125     -2,050
      锡           14,030       持平
      铅          253,925       -400
      锌        1,060,000     -2,175
      铝        5,163,650    +10,825
      镍          178,476       持平
    铝合金         70,200       -160
    NASAAC        126,100       -500
 
    注：NASAAC为北美特种铝合金。(完)
  
    LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
        
 品   库存数据      库存分布               品种      库存数据            库存分布
 种                                                                      
 铜   MCU-STOCKS  <0#MCUSTX-LOC-GRD>           铅        MPB-STOCKS              <0#MPBSTX-LOC-GRD>
 铝   MAL-STOCKS  <0#MALSTX-LOC-GRD>           锡        MSN-STOCKS              <0#MSNSTX-LOC-GRD>
 锌   MZN-STOCKS  <0#MZNSTX-LOC-GRD>       铝合金        MAA-STOCKS              <0#MAASTX-LOC-GRD>
 镍   MNI-STOCKS  <0#MNISTX-LOC-GRD>        NASAA        MNA-STOCKS              <0#MNASTX-LOC-GRD>
 
 (编译 蔡美珍; 审校 张涛)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐