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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 14:48 BJT

全球金市：现货金持于近一周低点附近，ETF持金量继续下滑

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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量

涨跌%

现货金 1453.69 -3.05 -0.21 -13.19

现货银 23.44 -0.09 -0.38 -22.59

现货铂金 1471.99 0.99 +0.07 -4.10

现货钯金 682.47 -3.03 -0.44 -1.38

COMEX期金 1453.70 7.50 +0.52 -13.25 19155

COMEX期银 23.47 0.12 +0.52 -22.38 5131

汇率

欧元/美元 1.3178

美元/日圆 97.27

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张明钧)

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