全球金市：现货金持于近一周低点附近，ETF持金量继续下滑

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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价格 变动 涨跌% 年初迄今 成交量
涨跌%
现货金 1453.69 -3.05 -0.21 -13.19
现货银 23.44 -0.09 -0.38 -22.59
现货铂金 1471.99 0.99 +0.07 -4.10
现货钯金 682.47 -3.03 -0.44 -1.38
COMEX期金 1453.70 7.50 +0.52 -13.25 19155
COMEX期银 23.47 0.12 +0.52 -22.38 5131
汇率
欧元/美元 1.3178
美元/日圆 97.27
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
伦敦金定盘 COMEX铜持仓
现货金 现货银
现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 张明钧)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)