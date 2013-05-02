更新版-日本股市：日经指数连续第四个交易日收低，创11月来最长连跌走势

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
“全球经济相当疲软，”野村证券的分析师Hisao Matsuura称，“若日经指数跌到13,000点一点也不稀奇。”
其还补充称，最新一季的企业获利依然疲软，因去年年底开始的日圆大幅贬值尚未带动出口型企业获利增长。
包括工业机器人制造商--Fanuc 、半导体设备制造商Tokyo Electron Ltd 和丰田 在内的一些日本企业，对2014年3月结束的当前财年财测令投资者失望。
截至周三共有61家日经指数成分股企业公布业绩，据汤森路透StarMine，其中52%达到或超出市场预期。上一季度，62%的企业业绩不及预期。
周四丰田汽车 收低1.1%，成交量为主板市场第六大。此前数据显示美国上个月美国轻型汽车销量较上年同期相比下滑1.1%。
一外资券商的资深交易员称，“美国汽车销量低于预期，因此一些日系汽车厂商遭遇抛压。”
日产汽车 跌2%；铃木汽车 收低3.4%。(完)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)