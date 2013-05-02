中国债市：节后首日现券向暖，市场对经济复苏可持续性担忧再起

路透北京5月2日 - 中国银行间债市周四现券走势向暖。近日公布的疲弱数据再次印证中国经济复苏基础仍很脆弱，利多避险资产，加之资金面已从此前月末的紧张态势中逐渐恢复并转向宽松，推动五一节后首个交易日现券收益率小幅下行。

交易人士并表示，市场对经济复苏可持续力度的担忧难以消散，多少对债市构成支撑，但应该看到的是机构也在不断调整预期，所以经济的疲弱对现券的影响或趋小。

“今天收益率下了，主要还是PMI的影响啊。”上海一券商交易员称。

最近两天先后公布的中国4月官方和汇丰制造业采购经理人指数(PMI)均显示，中国经济复苏风险加大。4月的路透调查显示，多数分析师略微下调对全年经济前景的看法，预计今年中国经济增长率在8%左右。

对于近期公布的经济数据，上海一银行交易员认为，不论是官方还是民间PMI都显示经济复苏确实不容太为乐观，不过他并提到，在经济调结构的大背景下，市场也需相应调低对经济增长的预期，所以他预期未来债市收益率下行空间“也不是特别大，差不多就走平吧。”

2013年第五期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构仍维持对中国基准利率及存款准备金率不变预期。中国经济虽仍在恢复但相对疲弱的格局，令市场难以大幅看空债市，而近期监管风暴对债市的剧烈冲击在5月亦可能相对弱化。

因五一假期，本周一至周三(4月29日-5月1日)中国金融市场休市，周四(5月2日)恢复交易。

剩余期限约9.8136年的固息国债130005券最新成交收益率 在3.4050%，上交易日末笔为3.4304%；剩余期限约0.7123年的固息国债130002券最新收益率 在2.7501%/2.7399%，上日末笔为2.7601%/2.7300%。

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

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今日 2.7975 2.9485

上日 2.8027 2.9850

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率 2.9540/2.8910

国债参考率报价 2.8130/2.7565

金融债参考率报价 3.3660/3.2990(完)

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