更新版 1-中国货币市场：月初资金面延续平稳格局，短期料偏宽松回购利率有下行空间

(新增收盘报价及成交量等数据)

路透上海/北京5月2日 - 中国银行间市场主要回购加权利率 周四稳中略降。五一小长假归来，资金面延续节前的平稳格局，因是节后首个工作日加之月初，机构整体资金需求不大。

交易员并称，5月中下旬还将有企业缴税，届时市场流动性或再受扰动，不过上旬收紧资金面的因素有限，料回购利率短期有下行空间。

上海一银行交易员表示，“今天还蛮平稳的，供需平衡，(五一小长假后)第一天回来上班，很多人工作还没上正轨，估计明天出钱力度就大了。”

他并指出，虽然月初面临存款准备金例行调整，但因上月不是季末，该因素对市场冲击料有限，随着短期资金供给的增多，隔夜回购利率近期有下探2.50%一线的可能。

4月29日－5月1日为五一劳动节假期，中国主要金融市场均休市。

每月的5日、15日和25日,银行等存款类机构将根据特定时点存款余额,对已上缴的存款准备金进行调整,多退少补.

今日银行间市场质押式回购总成交量为6,557.95亿元人民币，较上交易日的4,600.31亿元增逾四成，其中隔夜品种成交5,493.56亿元，较上日4,100.47亿元增34%。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间16:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元) ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- 质押式回购

一天 2.7975 2.8027 -0.52 5,493.56

七天 2.9485 2.985 -3.65 883.48

14天 3.0127 3.0904 -7.77 114.47 上交所债券回购

一天 2.1650 3.6500 -205.00 2,044.50

七天 1.9850 2.0000 0.00 412.02

14天 2.8550 2.5050 35.00 45.00

回购定盘利率

隔夜 2.8100 2.8500 -4.00

七天 2.9200 3.0100 -9.00

14天 3.0122 3.2300 -21.78 shibor

隔夜 2.8000 2.8300 -3.00

七天 2.9190 3.0300 -11.10

三个月 3.8830 3.8821 0.09