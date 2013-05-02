离岸人民币：远东新世纪人民币债询价利率落在2.95%--消息

上述消息人士另指出，该公司另外将发行台湾第一档日圆债，其年期亦为三年，将采浮动计息，以三个月期伦敦同业日元拆款利率 加码110基点做为询价参考利率，规模为50亿日圆。以周四报价换算，目前该档公司债利率约当1.256%。