离岸人民币：远东新世纪人民币债询价利率落在2.95%--消息

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透台北5月2日 - 一位消息人士周四指出，台湾纺织大厂--远东新世纪 三年期人民币债询价参考利率落在2.95%，规模为5亿元人民币。此利率与此前台湾首档宝岛债--中国信托银行三年期人民币债定价2.9%相去不远。
上述消息人士另指出，该公司另外将发行台湾第一档日圆债，其年期亦为三年，将采浮动计息，以三个月期伦敦同业日元拆款利率 加码110基点做为询价参考利率，规模为50亿日圆。以周四报价换算，目前该档公司债利率约当1.256%。
此次是台湾首度发行双币计价的公司债，由中国信托银行获聘为主办辅导销售财务顾问。
该公司日前发布新闻稿指出，本档公司债预计最快于5月底前完成发行并于柜买中心(OTC)挂牌流通。
台湾目前已有中国信托银行宝岛债发行，其余发行公司均在询价及审核阶段。(完)
(记者 林妙容; 审校 屈桂娟)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)