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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 14:43 BJT

澳洲股市：收低，大宗商品卖压拖累矿业股

路透悉尼5月2日 - 澳洲股市周四收低0.7%，大宗商品挫跌走势带动矿业股走低，此前公布的数据显示中国制造业活动降温。中国是澳洲最大的出口市场。

汇丰(HSBC)周四公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，略逊于本月初值，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。

必和必拓 下跌1.2%，力拓 则跌2%。

最新数据显示，S&P/ASX 200指数 收跌36.2点，报5,130点，该指数周三下跌0.5%。

铜价周四大跌，受全球经济可能进入疲软阶段的忧虑影响；金价守在近一周低点附近，因上市交易基金(ETF)黄金持仓下滑。(完)

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