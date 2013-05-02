澳洲股市：收低，大宗商品卖压拖累矿业股

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透悉尼5月2日 - 澳洲股市周四收低0.7%，大宗商品挫跌走势带动矿业股走低，此前公布的数据显示中国制造业活动降温。中国是澳洲最大的出口市场。
汇丰(HSBC)周四公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI)终值降至50.4，略逊于本月初值，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。
必和必拓 下跌1.2%，力拓 则跌2%。
最新数据显示，S&P/ASX 200指数 收跌36.2点，报5,130点，该指数周三下跌0.5%。
铜价周四大跌，受全球经济可能进入疲软阶段的忧虑影响；金价守在近一周低点附近，因上市交易基金(ETF)黄金持仓下滑。(完)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)