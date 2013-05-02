重温稿-台湾货币市场：364天期存单加权平均得标利率料在0.69%左右

企业并购：东芝称将以153亿日圆购Engie所持合资公司NuGen的40%股权
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
* 得标利率大区间在0.68-0.70%
* 外银抢标意愿不如国库券
* 市场资金仍偏滥但有缴税变数
路透台北5月2日 - 台湾央行将在周五标售月度例行的364天期存单。根据路透周四访问10家金融机构显示，本月的364天期存单加权平均利率料在0.69%左右，与上月持平至微幅走低。
路透访问10家金融构构结果显示，多数金融机构预估本次存单加权平均得标利率的区间较上次结果持平或略微走低，多数人士估计因市场资金甚多，本次加权平均得标利率料在0.68-0.69%；但也有两家估在0.69-0.70%。
银行资金调度人士认为，目前整体市场资金过于宽松，但时序进入5月报税旺季，有税款缴库的紧缩因子，推估5月资金偏滥情势将较4月明显改善，料5月标售364天期存单利率大致与上月相仿，但也不排除部分亟需去化资金的银行抢标的话，得标利率将较上月的0.6910%再缓步走跌。
整体而言，外商银行较青睐消化短钱，加以日前已标售91天期及28天期国库券，应已消化外银部分头寸，对于此次364天期标售抢标意愿较不如国库券。
一家大型外商银行交易员指出，台湾首季经济成长率表现欠佳，〞但请问央行有可能降息吗?〞前述交易员也表示，近期台币升值的趋势还能维持多久也仍有变数，因此推估此次得标利率跟上月持平。
另有一家外银交易员认为，日前国库券得标利率屡屡低于预期，不排除先前没标到国库券的外银出手抢标，令这次364天期存单得标利率略低于上月的0.691%。
上月1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.691%，略低于市场预期的近0.7%，较上月的0.72%跌2.9基点。
台湾央行将在周五(3日)例行性标售1,000亿台币的364天期存单，5月6日交割。
央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。央行表示，发行存单收回资金之效果，等同调高存款准备率，其总余额1兆(万亿)2,000亿台币，效果相当于调升存款准备率4.5个百分点。
以下为近年标售结果一览表:
标售日期 得标利率% 加权平均 额度 一个月央行存单利率
投标倍数 (亿台币)
2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%
2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%
2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%
2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%
2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%
2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%
2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%
2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%
2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%
2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%
2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%
2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%
2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%
2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%
2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%
2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%
2011年12月 9日 0.8980 3.53 1,000 0.87%
2011年11月 4日 0.9600 3.35 1,000 0.87%
2011年10月 7日 0.9840 2.53 1,000 0.87%
2011年 9月 9日 0.9950 3.14 1,000 0.87%
2011年 8月 5日 1.0540 2.65 1,000 0.87%
2011年 7月 8日 1.0490 2.76 1,000 0.87%
2011年 6月10日 1.0100 2.77 1,000 0.81%
2011年 5月 6日 0.9750 2.90 1,000 0.81%
2011年 4月 8日 0.9350 2.73 1,000 0.81%
2011年 3月 9日 0.8770 2.52 1,000 0.74%
2011年 2月10日 0.8390 2.75 1,000 0.74%
2011年 1月 7日 0.7990 2.74 1,000 0.74%
2010年12月10日 0.7220 2.94 1,000 0.69%
2010年 11月5日 0.6880 3.42 1,000 0.69%
2010年 10月8日 0.7150 3.22 1,000 0.69%
2010年 9月10日 0.6240 3.64 1,000 0.63%
2010年 8月 6日 0.6880 3.79 1,000 0.63%
2010年 7月 9日 0.7290 3.08 1,000 0.63%
2010年 6月11日 0.6710 3.72 1,000 0.57%
2010年 5月 6日 0.7040 3.81 1,000 0.57%
2010年 4月 6日 0.7450 3.33 1,000 0.57% (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透东京4月4日 - 日本东芝周二表示，公司将以153亿日圆(1.385亿美元)收购Engie所持它们的英国核业务合资公司NuGen的40%股权。
路透4月4日 - 多数东南亚股市周二小幅收涨，本周稍晚美国总统特朗普将和中国国家主席习近平会面；印尼股市 收在历史高点，而菲律宾股市 则是收在逾五个月高点。 东南亚股市尾随亚洲其他股市走势；上日美股下跌之后，亚洲股市表现平淡，在政局不确定性盖过美国乐观经济数据及全球制造业增长的情形下，投资人抛售股票、转向避险资产。 印尼股市收高0.8%，因澳洲东北部风灾导致铁路毁损，造成煤炭价格上涨，从而带动印尼能源股走高。 “煤炭价格在每吨大约80-82美元水准持稳后，现在再次升向每吨89美元，”雅加达马来亚银行金英证券在报告中称。 菲律宾股市收高1.4%，受房地产和金融类股涨势带动。 “菲律宾2016年企业获利相当强劲，”AB Capital Securities股市分析师Victor Felix称。 “过去几天我们还见到外资流入，扭转近期外资卖出的趋势，”Felix补充说。 新加坡海峡时报指数 收低0.3%，受到金融类股的拖累。
路透伦敦4月4日 - 英国央行周二称，央行政策制定者担心，对英国消费者的无担保贷款迅速增长，一旦信贷标准下滑，则有可能危及银行业。 截至去年底，英国消费者借款录得十年最快增速。尽管此后增速有所放缓，但上周英国央行称，计划对相关风险进行更仔细的研究。 英国央行周二进一步详述了英国金融政策委员会(FPC)达成这一决定的更多细节，以及相关各类风险。 “整体而言，该委员会认为，相对抵押债务而言，消费者信贷不太可能通过其对家庭支出的影响给整体宏观经济稳定带来风险。不过如果伴随着信贷标准的下降，则近期消费贷这种迅猛增长态势可能会给贷款行带来较大风险，”英国央行称。 英国央行称，尽管抵押贷款在英国家庭借贷中占据更大比重，但对银行业的例行“压力测试”显示，消费贷不良有可能导致银行出现更大损失。 多数消费者信贷都是短期性质的，这就意味着消费者信贷质量的恶化 可能快于抵押贷款。 “如果（消费者信贷）近期的强劲增长是受到放贷标准放松的推动， 这料将削弱放贷机构对抗冲击的韧性。”委员会表示，并称应当“密