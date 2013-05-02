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亚洲 | 2013年 5月 3日 星期五 07:30 BJT

重温稿-台湾货币市场：364天期存单加权平均得标利率料在0.69%左右

* 得标利率大区间在0.68-0.70%

* 外银抢标意愿不如国库券

* 市场资金仍偏滥但有缴税变数

路透台北5月2日 - 台湾央行将在周五标售月度例行的364天期存单。根据路透周四访问10家金融机构显示，本月的364天期存单加权平均利率料在0.69%左右，与上月持平至微幅走低。

路透访问10家金融构构结果显示，多数金融机构预估本次存单加权平均得标利率的区间较上次结果持平或略微走低，多数人士估计因市场资金甚多，本次加权平均得标利率料在0.68-0.69%；但也有两家估在0.69-0.70%。

银行资金调度人士认为，目前整体市场资金过于宽松，但时序进入5月报税旺季，有税款缴库的紧缩因子，推估5月资金偏滥情势将较4月明显改善，料5月标售364天期存单利率大致与上月相仿，但也不排除部分亟需去化资金的银行抢标的话，得标利率将较上月的0.6910%再缓步走跌。

整体而言，外商银行较青睐消化短钱，加以日前已标售91天期及28天期国库券，应已消化外银部分头寸，对于此次364天期标售抢标意愿较不如国库券。

一家大型外商银行交易员指出，台湾首季经济成长率表现欠佳，〞但请问央行有可能降息吗?〞前述交易员也表示，近期台币升值的趋势还能维持多久也仍有变数，因此推估此次得标利率跟上月持平。

另有一家外银交易员认为，日前国库券得标利率屡屡低于预期，不排除先前没标到国库券的外银出手抢标，令这次364天期存单得标利率略低于上月的0.691%。

上月1,000亿台币364天期存单加权平均得标利率为0.691%，略低于市场预期的近0.7%，较上月的0.72%跌2.9基点。

台湾央行将在周五(3日)例行性标售1,000亿台币的364天期存单，5月6日交割。

央行2010年4月起按月标售一次1,000亿台币的364天期存单。央行表示，发行存单收回资金之效果，等同调高存款准备率，其总余额1兆(万亿)2,000亿台币，效果相当于调升存款准备率4.5个百分点。

以下为近年标售结果一览表:

标售日期 得标利率% 加权平均 额度 一个月央行存单利率

投标倍数 (亿台币)

2013年 4月 3日 0.6910 3.03 1,000 0.87%

2013年 3月 6日 0.7200 2.91 1,000 0.87%

2013年 2月 8日 0.7170 2.99 1,000 0.87%

2013年 1月 4日 0.7170 2.80 1,000 0.87%

2012年12月 7日 0.7300 3.23 1,000 0.87%

2012年11月 2日 0.7580 3.57 1,000 0.87%

2012年10月 5日 0.8050 3.47 1,000 0.87%

2012年9月 7日 0.8290 3.6 1,000 0.87%

2012年8月 3日 0.8530 3.56 1,000 0.87%

2012年7月 6日 0.8700 3.19 1,000 0.87%

2012年6月 8日 0.8780 3.40 1,000 0.87%

2012年5月 4日 0.8930 3.09 1,000 0.87%

2012年4月 6日 0.8920 3.11 1,000 0.87%

2012年3月 7日 0.8780 3.32 1,000 0.87%

2012年2月 9日 0.8870 3.61 1,000 0.87%

2012年1月 6日 0.8990 3.11 1,000 0.87%

2011年12月 9日 0.8980 3.53 1,000 0.87%

2011年11月 4日 0.9600 3.35 1,000 0.87%

2011年10月 7日 0.9840 2.53 1,000 0.87%

2011年 9月 9日 0.9950 3.14 1,000 0.87%

2011年 8月 5日 1.0540 2.65 1,000 0.87%

2011年 7月 8日 1.0490 2.76 1,000 0.87%

2011年 6月10日 1.0100 2.77 1,000 0.81%

2011年 5月 6日 0.9750 2.90 1,000 0.81%

2011年 4月 8日 0.9350 2.73 1,000 0.81%

2011年 3月 9日 0.8770 2.52 1,000 0.74%

2011年 2月10日 0.8390 2.75 1,000 0.74%

2011年 1月 7日 0.7990 2.74 1,000 0.74%

2010年12月10日 0.7220 2.94 1,000 0.69%

2010年 11月5日 0.6880 3.42 1,000 0.69%

2010年 10月8日 0.7150 3.22 1,000 0.69%

2010年 9月10日 0.6240 3.64 1,000 0.63%

2010年 8月 6日 0.6880 3.79 1,000 0.63%

2010年 7月 9日 0.7290 3.08 1,000 0.63%

2010年 6月11日 0.6710 3.72 1,000 0.57%

2010年 5月 6日 0.7040 3.81 1,000 0.57%

2010年 4月 6日 0.7450 3.33 1,000 0.57% (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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