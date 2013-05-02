中国股市：沪综指收跌并创逾四个月新低，受PMI数据意外回落影响

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透北京5月2日 - 中国股市沪综指周四收跌，创逾四个月来收盘新低，煤炭、有色板块受国际大宗商品价格拖累领跌。分析师称，此前公布的中国官方和汇丰PMI数据双双逊于预期，加剧经济复苏乏力疑虑，大盘延续节前调整态势，预计短线仍将震荡下行。
沪综指 收报2,174.123点，跌3.789点或0.17%，此前收盘低点为去年12月24日的2,159.05点。4月大盘累计下跌2.6%，为连续第三个月下跌。上海A股今日成交额为596亿元人民币，上周五为649亿元。
“PMI数据低于预期，市场选择继续调整，并将会成为趋势，...预计在看到官方利好政策之前，市场仍将震荡下行，短线2,130点有一定支撑。”华西证券策略分析师毛胜表示。
本周一至周三为五一国定假日，沪深股市休市。今日公布的汇丰中国4月制造业PMI终值降至50.4，显示经济复苏风险加大，而假期公布的4月官方制造业PMI亦降至50.6逊于预期，显示经济复苏乏力。
今日煤炭和有色板块领跌，其中赤峰黄金 收挫7.67%。隔夜国际大宗商品价格大跌，黄金价格下跌逾1%，为4月中来最大单日跌幅；期铜亦下滑，延续4月跌势，因在中美两国公布的数据显示经济仍脆弱后，投资人对需求的担忧加重。
沪深300指数 收高0.1%，报2,449.639点。沪深300指数期货主力5月合约 尾盘报2,440.2点，跌0.16%，成交540,211手。（完）
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路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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