台湾个股: 宏达电估第二季营收700亿台币，较上季成长64%

路透台北5月2日 - 全球第10大智慧型手机制造商--宏达电 周四表示，预估第二季营收700亿台币，较上季的428亿成长64%，市场预估则在699亿台币。

该公司并指出，第二季预估毛利率在22-24%左右，营业净利率(operating margin)预估约为1-3%。

宏达电此前公布，第一季自结合并营业收入为428亿台币，自结合并营业净利为0.43亿台币，合并税前净利为1.03亿台币，自结税后每股净利为0.10台币。

宏达电今日收低1.99%，报295台币；加权股价指数 则收高0.43%，创下14个月以来收盘高位。(完)

参考相关细节,可点选宏达电网站,网址为(www.htc.com/tw/investor/)