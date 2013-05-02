台湾个股: 宏达电估第二季营收700亿台币，较上季成长64%

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透台北5月2日 - 全球第10大智慧型手机制造商--宏达电 周四表示，预估第二季营收700亿台币，较上季的428亿成长64%，市场预估则在699亿台币。
该公司并指出，第二季预估毛利率在22-24%左右，营业净利率(operating margin)预估约为1-3%。
宏达电此前公布，第一季自结合并营业收入为428亿台币，自结合并营业净利为0.43亿台币，合并税前净利为1.03亿台币，自结税后每股净利为0.10台币。
宏达电今日收低1.99%，报295台币；加权股价指数 则收高0.43%，创下14个月以来收盘高位。(完)
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参看宏达电新闻,请点选 (记者 詹颖颐；撰写 高洁如；审校 张喜良)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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