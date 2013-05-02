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市场报道 | 2013年 5月 2日 星期四 15:44 BJT

欧洲汇市：瑞郎兑美元在连涨五日后下跌，兑欧元在ECB会议前持稳

“这类暗示可能会打压欧元，限制其因美元走弱而受益的能力。无论如何，卖家都有可能在欧元兑美元升至1.3220附近阻力位时现身。 ”

不过，有关美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备加快或降低资产购买步伐的消息，可能会遏制美元的变动。

自从瑞士央行在2011年9月设定瑞郎兑欧元汇率上限为1.20以来，瑞郎大多跟随欧元走势。

0637GMT，瑞郎兑美元较纽约尾盘下跌0.2%，报0.9288瑞郎。

瑞郎兑欧元持稳在1.2222。(完)

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