表格：外资及陆资在台股买超79.57亿台币，连六日买超共450亿

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透台北5月2日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资今日在台股买超79.57亿台币，连续六个交易日买超累计450亿，上交易日修正后为买超103.81亿。
三大法人今日合计买超82.90亿台币，上交易日修正后为买超107.29亿。
以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：
日期 外资及陆资 自营商 投信 合计
5/2 +79.57 +8.34 -5.00 +82.90
本月累计 +79.57 +8.34 -5.00 +82.90
月份 外资及陆资 自营商 投信 合计
4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r
3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r
2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r
1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70
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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)