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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 15:06 BJT

表格：外资及陆资在台股买超79.57亿台币，连六日买超共450亿

路透台北5月2日 - 台湾证券交易所周四资料显示，外资及陆资今日在台股买超79.57亿台币，连续六个交易日买超累计450亿，上交易日修正后为买超103.81亿。

三大法人今日合计买超82.90亿台币，上交易日修正后为买超107.29亿。

以下为本月以来三大法人每日的买卖超纪录(单位为亿台币，r为修正后数字)：

日期 外资及陆资 自营商 投信 合计

5/2 +79.57 +8.34 -5.00 +82.90

本月累计 +79.57 +8.34 -5.00 +82.90

月份 外资及陆资 自营商 投信 合计

4月 +295.16r +41.01 -76.76r +259.41r

3月 -308.80 -41.07 -101.25r -451.12r

2月 +292.05r +47.76 -45.64r +294.17r

1月 +163.04 +6.14 -79.48 +89.70

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参看台湾股市相关新闻,请点选 (完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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