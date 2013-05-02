欧洲政经：意大利总理莱塔称6月欧盟峰会必须聚焦青年就业问题

路透布鲁塞尔5月2日 - 意大利总理莱塔周四与欧盟(EU)执委会主席巴罗索会谈后表示，6月欧盟领袖峰会必须把焦点放在降低过高的青年失业率。

莱塔结束在德国、法国及欧盟的访问行程，他表示此行让他更加乐观，相信欧洲领袖将更优先关注提振经济成长，他并指出，6月峰会必须传递“确切讯息”。