欧洲政经：意大利总理莱塔称6月欧盟峰会必须聚焦青年就业问题

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透布鲁塞尔5月2日 - 意大利总理莱塔周四与欧盟(EU)执委会主席巴罗索会谈后表示，6月欧盟领袖峰会必须把焦点放在降低过高的青年失业率。
莱塔结束在德国、法国及欧盟的访问行程，他表示此行让他更加乐观，相信欧洲领袖将更优先关注提振经济成长，他并指出，6月峰会必须传递“确切讯息”。
“我们将疾呼应该把解决青年失业作为6月欧洲理事会会议最重要、最确切的讯息，”他称。(完) (编译 蔡美珍; 审校 李婷仪)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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