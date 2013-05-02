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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 15:52 BJT

《中国央行票据未到期一览表》--5月2日

累计未到期余额: 10,530亿元人民币

    到期日 发行期限(月)  代码   发行收益率(%) 发行量(亿元)
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2013/5/7         36      1001037     2.7200       1,100
     5/21        36      1001042     2.7000       1,200
     6/4         36      1001047     2.6800       1,100
     6/18        36      1001051     2.6800         180
     7/2         36      1001055     2.6800         220
     7/16        36      1001060     2.6500       1,600
     7/30        36      1001065     2.6500         850
     8/13        36      1001069     2.6500         860
     8/27        36      1001074     2.6500         800
     9/10        36      1001079     2.6500       1,000
     9/27        36      1001084     2.6500          50
     10/15       36      1001089     2.6500         160
     10/29       36      1001094     2.8500          60
     11/12       36      1001099     3.0000         100
     11/26       36      1001104     3.0000          10

              当年累计: 9,290                    
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2014/5/13        36      1101032     3.8000         400 
     6/3         36      1101039     3.8000         230     
     7/1         36      1101047     3.8900         150
     7/15        36      1101052     3.8900          50
     8/19        36      1101063     3.9700          10
     10/14       36      1101078     3.9700         200
     10/21       36      1101081     3.9600         200

              当年累计:  1,240     (完) 

 (整理 曹巍浩；审校 李宏薇)

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