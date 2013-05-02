日本债市：多数公债价格上涨，受日本央行债券买入操作提振

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透5月2日 - 当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 0.110% -0.5 0.115% 五年期公债 0.215% -1.5 0.230% 10年期公债 0.560% -2.5 0.585% 20年期公债 1.455% -0.5 1.460% 30年期公债 1.585% +0.5 1.580% 10年期公债期货 <0#JGB:> 145.12 +0.37 144.75 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。 (完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债 英国公债市场 伦敦美债 东京美债 日本公债市场 中国债市 台湾债市 利率或央行相关报导 [INT|CEN-CMN] 美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李婷仪 审校 张涛)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)