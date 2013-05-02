台湾债市：五年热券殖利率收近今年新低，市场待欧洲央行利率决策

* 市场多头气氛仍浓，但短券殖利率下行空间受限

* 市场待欧洲央行利率决策

* 五年指标券明日区间估0.88-0.895%

路透台北5月2日 - 台湾五年券102/2殖利率周四重拾跌势并创三个半月新低，离今年收盘低位0.8810%仅一步之遥。在市场气氛持续偏多的情况下，多头上演一段小幅轧空手行情，令殖利率持续下探。不过市场认为近期短券殖利率修正已多，下行空间受到压缩，将待今晚欧洲央行利率决策后厘清变数。

交易商指出，目前市场缺乏利空理由，唯一的利空即是利率价位已经很低。但在当前交易面主导的盘势中，多头惜售心态浓厚，空手又有补券需求，使得此波反应经济基本面不佳的多方气势得以延续，后市发展将取决于卖盘力道。

〞在心态上大家都已经把殖利率下调了。〞一位银行交易员表示。

另名票券商交易员则指出，由于欧洲央行决策对欧美股市的影响难料，预期台债市场明日仍将跟随美债表现。然而一证券商交易员则认为，欧洲由于基本面不佳，降息是迟早的事；即使此次没有降息，对台债市场的影响性也不会太大，且市场资金仍多，还是回归买卖盘较劲的交易盘。

交易员对五年券周五主要交易的共识区约在0.88-0.895%间；10年券则估在1.16-1.18%。

路透公布对76位分析师的调查结果显示，欧洲央行料降息，但对欧元区经济摆脱衰退可能帮助不大。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值

年期 期别 (基点) (亿台币)

5 102/2 -1.26 0.8826 0.8820-0.8902 175.5

10 102/6 -1.24 1.1726 *1.1721-1.1800 17.5

20 102/3 -2.20 1.7300 1.7300-1.7350 1.5 * 代表该券交易来新低

虽然市场认为五年券在接近年低0.88%附近仍将有获利了结的阻力，但如明日殖利率能突破0.88%，此后将有机会一个基点一个基点测试。

此外，由于五年及10年券在本波探底过程中均已有适度修正，交易员认为20年券102/3 相对仍有下修空间。尽管20年券今日交易冷淡，但价位表现强劲，且有见寿险业成交在1.75%附近，足见终端买盘仍有坚实需求。

〞虽然20年券表现强劲，但流动性还是一个问题，可能要等(5月)15日标售30年券结果出炉后才能确认终端买盘的意愿。〞一银行交易员说。

本周主要数据与国际事件包括：今日稍晚有欧洲央行执委会会议，会后将公布利率决议；周五美国公布非农就业数据。(完)

年期 期别 收盘价

30 102/5 没有成交

20 102/3 1.7300

15 102/1 没有成交

10 102/6 1.1726

5 102/2 0.8826