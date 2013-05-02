背景资料: 中国人民银行二季度公开市场操作一览表

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
以下为央行2013年第二季度所进行的各期正回购操作金额和利率 日期 招标量 28天期(%) 91天期(%) (亿元人民币) 4/2 300 2.75 -- 4/9 300 2.75 -- 4/11 460 2.75 -- 4/16 580 2.75 -- 4/18 430 2.75 -- 4/23 100 2.75 -- 4/25 180 2.75 -- 5/2 300 2.75 -- 注: 浏览央行2013年一季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年四季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年三季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年二季度公开市场操作情况，请点选 央行2012年一季度公开市场操作情况，请点选 (完) (整理 曹巍浩；审校 李宏薇)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)