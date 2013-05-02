中国期市：节后首日工业品普遍大跌，受宏观数据疲弱拖累

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透北京5月2日 - 中国期市大多数品种并未能迎来5月“开门红”，主要工业品在五一假期后首日大幅跳空低开并弱势震荡，受此前外盘大跌和国内外疲弱的宏观数据拖累。分析师表示，尽管今日盘面略有反弹，但宏观面状况没有改善，意味着工业品的弱势还将持续。
“(沪铜)对于长假(外盘)的跌幅补跌到位了，但并不意味着跌完了，”安信期货金属分析师佟玲表示，”中国的PMI数据很不理想，整个大环境的预期不太好。”
汇丰(HSBC)周四公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值降至50.4，略逊于本月初值，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。
沪铜1309合约 早盘以5%的跌停价开盘，随后受低位买盘提振略微反弹，但午盘再度走弱，收报每吨49,520元，下跌4.36%。接近上周触及的近三年低位。橡胶主力1309合约 尾盘受到一波买盘提振，跌幅收窄至0.83%，报每吨19,120元，盘中低见18,410元。
“由于国内对城镇化方案出台的预期仍在，沪铜等品种可能在大幅下跌后稳一稳，但顶多也就是个弱反弹，”新湖期货宏观分析师廉正表示。
相较于工业品的弱势，豆粕 和玉米 等农产品逆势走坚,主力合约涨幅达1%左右。但棕榈油和豆油等油脂品种走势疲弱，下跌逾2%，仍受到国内库存高企和进口船货集中到港预期的拖累。
国家国粮油信息中心援引监测数据显示，春节结束至今，国内沿海地区豆油出厂价格累计下跌1250-1550元/吨，棕榈油分销价格下跌750-950元/吨，长江中下游地区菜油出厂价格下跌200-350元/吨。(完) (发稿 丁琦; 审校 杨淑祯)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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