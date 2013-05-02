中国期市：节后首日工业品普遍大跌，受宏观数据疲弱拖累

路透北京5月2日 - 中国期市大多数品种并未能迎来5月“开门红”，主要工业品在五一假期后首日大幅跳空低开并弱势震荡，受此前外盘大跌和国内外疲弱的宏观数据拖累。分析师表示，尽管今日盘面略有反弹，但宏观面状况没有改善，意味着工业品的弱势还将持续。

“(沪铜)对于长假(外盘)的跌幅补跌到位了，但并不意味着跌完了，”安信期货金属分析师佟玲表示，”中国的PMI数据很不理想，整个大环境的预期不太好。”

汇丰(HSBC)周四公布，中国4月制造业采购经理人指数(PMI) 终值降至50.4，略逊于本月初值，新出口订单分项则四个月来首度降至荣枯线下方。

沪铜1309合约 早盘以5%的跌停价开盘，随后受低位买盘提振略微反弹，但午盘再度走弱，收报每吨49,520元，下跌4.36%。接近上周触及的近三年低位。橡胶主力1309合约 尾盘受到一波买盘提振，跌幅收窄至0.83%，报每吨19,120元，盘中低见18,410元。

“由于国内对城镇化方案出台的预期仍在，沪铜等品种可能在大幅下跌后稳一稳，但顶多也就是个弱反弹，”新湖期货宏观分析师廉正表示。

相较于工业品的弱势，豆粕 和玉米 等农产品逆势走坚,主力合约涨幅达1%左右。但棕榈油和豆油等油脂品种走势疲弱，下跌逾2%，仍受到国内库存高企和进口船货集中到港预期的拖累。