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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 15:46 BJT

新兴汇市：马币在周末大选前下滑，菲律宾披索及韩元疑因当局干预亦走低

亚洲        当日      今年以来     2012年
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 日圆                           97.22       97.41       +0.20      -10.73       86.79
 坡元                          1.2340      1.2331       -0.07       -0.98      1.2219
 台币                          29.543      29.616       +0.25       -1.38      29.136
 韩元                         1101.52     1101.20       -0.03       -2.81     1070.60
 泰铢                           29.38       29.35       -0.10       +4.19       30.61
 菲律宾披索                     41.09       41.16       +0.17       -0.10       41.05
 印尼卢比                     9728.00     9720.00       -0.08       -1.01     9630.00
 印度卢比                       53.68       53.80       +0.22       +2.44       54.99
 马币                          3.0550      3.0425       -0.41       +0.10      3.0580
 人民币                        6.1545      6.1650       +0.17       +1.23      6.2303
 (完)
      
          
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 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)

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