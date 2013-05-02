新兴汇市：马币在周末大选前下滑，菲律宾披索及韩元疑因当局干预亦走低

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
亚洲 当日 今年以来 2012年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 97.22 97.41 +0.20 -10.73 86.79 坡元 1.2340 1.2331 -0.07 -0.98 1.2219 台币 29.543 29.616 +0.25 -1.38 29.136 韩元 1101.52 1101.20 -0.03 -2.81 1070.60 泰铢 29.38 29.35 -0.10 +4.19 30.61 菲律宾披索 41.09 41.16 +0.17 -0.10 41.05 印尼卢比 9728.00 9720.00 -0.08 -1.01 9630.00 印度卢比 53.68 53.80 +0.22 +2.44 54.99 马币 3.0550 3.0425 -0.41 +0.10 3.0580 人民币 6.1545 6.1650 +0.17 +1.23 6.2303 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 汇市主要消息预告 汇市技术面解析 国际汇市报导 汇率路透调查 所有外汇新闻 指标利率一览 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 英镑报导 瑞郎报导 澳元报导 加元报导 人民币报导 台币报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 李婷仪 审校 蔡美珍)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)