《中国新债预测》农发行三年固息债利率预测均值3.65%，低于二级市场

* 招标品种：农发行三年期固息债

* 招标时间：周五(3日)10:00-11:00

* 首场招标金额：至多200亿元人民币

* 受访人数:8位（银行、券商）

* 预测区间：3.60%-3.70%

* 预测均值：3.65%

路透上海5月2日 - 中国农业发展银行周五将招标发行三年期固息金融债。路透调查显示，清查违规代持对现券特别是对利率债的影响渐趋弱化，而最新PMI数据显示经济基本面难有更大起色，加之资金面较为平稳，配置需求料推动明日新债定位稍低于二级市场，利率预测均值为3.65%。

交易员并称，与其他期限相比，三年期非国开金融债与国开债点差较小，这也令该品种非国开债配置价值较好，从而支撑本期债的需求。

北京一大型银行交易员表示，“你就往低处看吧，现在各种消息都有利债市，有可能到3.63%。”

剩余期限约2.85年的进出口行固息债130302券 最近成交收益率报3.66%，而剩余期限约2.69年的国开行固息债130202券 最近成交收益率报3.70%；银行间债市进出口行和农发行固息到期收益率曲线 显示，三年期品种最新收益率报在3.6993%。

汇丰中国4月制造业PMI回落且略逊于初值，新出口订单、就业等分项指数降至萎缩区域，通胀指标则大幅下滑，呈现与官方PMI相似的走势，也反映出中国经济复苏的脆弱性。

该期债为农发行今年第九期金融债，按年付息。采用单一利率中标(荷兰式)的招标方式，不设基本承销额。首场招标结束后，发行人有权追加发行总量不超过100亿元的当期债券。