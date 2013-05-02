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亚洲 | 2013年 5月 2日 星期四 15:54 BJT

韩国汇市：韩元收平，央行会议记录及欧洲央行降息预期刺激公债大涨

今日收盘价 上日收市价

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韩元/美元 1,101.6 1,101.2

日圆/韩元 11.3232/340 11.2607/726

韩国公债期货 * 107.34 107.15

五年期公债收益率 2.51% 2.56%

三年期公债收益率 2.44% 2.49%

韩国综合股价指数 1,957.21 1,963.95

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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)

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