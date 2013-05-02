韩国汇市：韩元收平，央行会议记录及欧洲央行降息预期刺激公债大涨

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
今日收盘价 上日收市价
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韩元/美元 1,101.6 1,101.2
日圆/韩元 11.3232/340 11.2607/726
韩国公债期货 * 107.34 107.15
五年期公债收益率 2.51% 2.56%
三年期公债收益率 2.44% 2.49%
韩国综合股价指数 1,957.21 1,963.95
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注: * 为三年期公债近月期约报价。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)