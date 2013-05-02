中国疫情：大陆共确诊H7N9禽流感病例127例，其中死亡27人

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透北京5月2日 - 据新华社周四报导，湖南一名55岁男子因H7N9禽流感死亡。至此，中国大陆共报告确诊病例127例，其中死亡27人。
此前台湾亦有一例确诊病例。报导并称，目前病例仍处于散发状态，尚未发现人传人的证据。
以下为中国大陆今年目前为止报告的已确诊禽流感病例分布情况:
总病例 其中死亡数
上海 33 13*
江苏 27 6*
浙江 46 6
安徽 4 1
北京 1 0
河南 4 0
山东 2* 0
湖南 2 1*
福建 3* 0
江西 5* 0
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总计 127* 27*
注：*代表有更新。(完) (发稿 沈燕; 审校 张喜良)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)