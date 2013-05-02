中国疫情：大陆共确诊H7N9禽流感病例127例，其中死亡27人

路透北京5月2日 - 据新华社周四报导，湖南一名55岁男子因H7N9禽流感死亡。至此，中国大陆共报告确诊病例127例，其中死亡27人。

此前台湾亦有一例确诊病例。报导并称，目前病例仍处于散发状态，尚未发现人传人的证据。