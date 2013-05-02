《美国个股分析》华尔街对百思买的态度--是退出中国市场的时候了

马来西亚期市：棕榈油触及近六个月低点，追随CBOT豆油期货跌势
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
位于上海的顾问公司SmithStreetSolutions的高管Franklin Yao说，中国的消费者“要么去网上找到最优惠的价格”，要么就拿网上价格去商店讨价还价来争取最优惠的价格。
该公司亦未能将其店铺融入本地市场。顾问公司中国市场研究(China Market Research)的资深分析师James Roy表示，比如，百思买曾售有相同数量的洗衣机和烘干机，但许多中国消费者认为烘干机对衣服有害，从而不去使用烘干机，导致该产品占用库存。
两年前，百思买关闭了其自有品牌的百货商店，转而专注于五星电器(Five Star)。五星电器在中国中产阶级涌现的城市开设有较小型的店铺。
但据Euromonitor International数据显示，其市场份额在不断下滑，过去五年中下滑了14.3%，而本土竞争者苏宁电器的市场份额则增长了29.3%。
百思买不会是第一个撤出中国的。欧洲最大的电子商品连锁商店--Media Markt 由于价格压力，在3月关闭了其中国的店铺。
去年，美国零售商家得宝(Home Depot) 放弃了其在中国的大卖场，决定专注于在线销售。
那些竭力站住脚跟的外资零售商在中国的日子也不好过。英国的乐购(Tesco) 和德国的麦德龙(Metro) 均停止了在中国的扩张步伐。
一些人认为，退出中国市场将能够使得百思买得以专心同沃尔玛 和亚马逊(Amazon.com) 在美国展开更为有效的竞争。
“如果你没有控制住你的核心市场，那么你就什么也控制不了，”前百思买执行长Willett说。(完) (编译 田建华/高琦/侯向明; 审校 王洋/蔡美珍/石冠兰)
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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