《美国个股分析》华尔街对百思买的态度--是退出中国市场的时候了

位于上海的顾问公司SmithStreetSolutions的高管Franklin Yao说，中国的消费者“要么去网上找到最优惠的价格”，要么就拿网上价格去商店讨价还价来争取最优惠的价格。

该公司亦未能将其店铺融入本地市场。顾问公司中国市场研究(China Market Research)的资深分析师James Roy表示，比如，百思买曾售有相同数量的洗衣机和烘干机，但许多中国消费者认为烘干机对衣服有害，从而不去使用烘干机，导致该产品占用库存。

两年前，百思买关闭了其自有品牌的百货商店，转而专注于五星电器(Five Star)。五星电器在中国中产阶级涌现的城市开设有较小型的店铺。

但据Euromonitor International数据显示，其市场份额在不断下滑，过去五年中下滑了14.3%，而本土竞争者苏宁电器的市场份额则增长了29.3%。

百思买不会是第一个撤出中国的。欧洲最大的电子商品连锁商店--Media Markt 由于价格压力，在3月关闭了其中国的店铺。

去年，美国零售商家得宝(Home Depot) 放弃了其在中国的大卖场，决定专注于在线销售。

那些竭力站住脚跟的外资零售商在中国的日子也不好过。英国的乐购(Tesco) 和德国的麦德龙(Metro) 均停止了在中国的扩张步伐。

一些人认为，退出中国市场将能够使得百思买得以专心同沃尔玛 和亚马逊(Amazon.com) 在美国展开更为有效的竞争。

“如果你没有控制住你的核心市场，那么你就什么也控制不了，”前百思买执行长Willett说。(完) (编译 田建华/高琦/侯向明; 审校 王洋/蔡美珍/石冠兰)