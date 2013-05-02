表格：外资在韩国股市卖超920亿韩元

国际油市：亚洲石脑油裂解价差获支撑，因需求旺盛且炼厂中断生产
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
路透首尔5月2日 - 韩国证券交易所周四公布，截至0720GMT，外资当日在韩国股市 卖超920亿韩元。
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元，负值代表卖超)：
日期 外资 机构投资人 散户
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5月2日 -92.0 -33.0 138.4
4月30日 33.5 403.4 -356.7
4月29日 -178.8 157.5 14.5
4月26日 -125.0 85.8 41.7
4月25日 -49.7 85.5 -150.0
4月24日 -20.1 135.2 -138.4
4月23日 -117.4 36.9 56.2
4月22日 -9.9 19.8 -12.7
4月19日 -234.8 157.0 76.5
4月18日 -235.2 -37.3 263.0
4月17日 -206.7 110.3 105.9
4月16日 -241.0 107.2 129.9
4月15日 -117.9 -63.0 178.0
4月12日 -41.4 -235.4 295.8
4月11日 262.0 -217.9 -12.7
4月10日 52.0 -42.7 -11.4
4月 9日 -78.7 199.9 -112.3
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本月以来 -92.0 -33.0 138.4
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今年以来 -5,871.9 5,072.2 1,210.9
---------------------------------------------(完)
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。
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多数消息人士称，东芝未明确要求提供多少贷款。不过，一名消息人士称，新贷款可能在3,000亿日圆(27亿美元)左右。(完) (编译 李春喜 审校 张明钧)